https://ria.ru/20221012/oborudovanie-1823399596.html

Западное оборудование в культурных комплексах заменят, заявила Любимова

Западное оборудование в культурных комплексах заменят, заявила Любимова - РИА Новости, 12.10.2022

Западное оборудование в культурных комплексах заменят, заявила Любимова

Западное и европейское оборудование, необходимое для создания новых культурно-образовательных комплексов, заменят аналогами из России и Китая, сообщила министр... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:46

2022-10-12T15:46

2022-10-12T15:48

культура

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ольга любимова

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Западное и европейское оборудование, необходимое для создания новых культурно-образовательных комплексов, заменят аналогами из России и Китая, сообщила министр культуры Ольга Любимова на расширенном заседании комитета ГД по культуре в среду.По ее словам, для продолжения работы над созданием, в частности, культурно-образовательных комплексов, музейного квартала Пушкинского музея, уже проработано более 500 наименований оборудования из России и Китая."Более 250 позиций планируется к поставке из КНР, остальное – российского производства", — пояснила Любимова.Она отметила, что проблемными точками стали предложенные производителями из Китая системы верхней и нижней механизации сцены, акустические и световые системы сцены, которые "не полностью отвечают техническим параметрам оборудования европейского и американского производства"."Также наблюдаются длительные сроки поставки оборудования мультимедийных систем, систем кондиционирования оборудования, вентиляция и так далее в связи c изменениями логистических и транзитных схем, с нехваткой комплектующих и большой загруженностью заводов-производителей как на территории России, так и из дружественных стран", — рассказала министр.

https://ria.ru/20221012/prokat-1823392509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, россия, китай, госдума рф