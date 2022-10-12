https://ria.ru/20221012/oborudovanie-1823399596.html
Западное оборудование в культурных комплексах заменят, заявила Любимова
Западное оборудование в культурных комплексах заменят, заявила Любимова - РИА Новости, 12.10.2022
Западное оборудование в культурных комплексах заменят, заявила Любимова
Западное и европейское оборудование, необходимое для создания новых культурно-образовательных комплексов, заменят аналогами из России и Китая, сообщила министр... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:46
2022-10-12T15:46
2022-10-12T15:48
культура
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ольга любимова
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китай
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Западное и европейское оборудование, необходимое для создания новых культурно-образовательных комплексов, заменят аналогами из России и Китая, сообщила министр культуры Ольга Любимова на расширенном заседании комитета ГД по культуре в среду.По ее словам, для продолжения работы над созданием, в частности, культурно-образовательных комплексов, музейного квартала Пушкинского музея, уже проработано более 500 наименований оборудования из России и Китая."Более 250 позиций планируется к поставке из КНР, остальное – российского производства", — пояснила Любимова.Она отметила, что проблемными точками стали предложенные производителями из Китая системы верхней и нижней механизации сцены, акустические и световые системы сцены, которые "не полностью отвечают техническим параметрам оборудования европейского и американского производства"."Также наблюдаются длительные сроки поставки оборудования мультимедийных систем, систем кондиционирования оборудования, вентиляция и так далее в связи c изменениями логистических и транзитных схем, с нехваткой комплектующих и большой загруженностью заводов-производителей как на территории России, так и из дружественных стран", — рассказала министр.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости культуры, ольга любимова, россия, китай, госдума рф
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Россия, Китай, Госдума РФ
15:46 12.10.2022 (обновлено: 15:48 12.10.2022)
Западное оборудование в культурных комплексах заменят, заявила Любимова
Любимова: западное оборудование в культурных комплексах сменят аналоги из России и Китая
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Западное и европейское оборудование, необходимое для создания новых культурно-образовательных комплексов, заменят аналогами из России и Китая, сообщила министр культуры Ольга Любимова на расширенном заседании комитета ГД по культуре в среду.
По ее словам, для продолжения работы над созданием, в частности, культурно-образовательных комплексов, музейного квартала Пушкинского музея, уже проработано более 500 наименований оборудования из России и Китая.
"Более 250 позиций планируется к поставке из КНР, остальное – российского производства", — пояснила Любимова.
Она отметила, что проблемными точками стали предложенные производителями из Китая системы верхней и нижней механизации сцены, акустические и световые системы сцены, которые "не полностью отвечают техническим параметрам оборудования европейского и американского производства".
"Также наблюдаются длительные сроки поставки оборудования мультимедийных систем, систем кондиционирования оборудования, вентиляция и так далее в связи c изменениями логистических и транзитных схем, с нехваткой комплектующих и большой загруженностью заводов-производителей как на территории России, так и из дружественных стран", — рассказала министр.