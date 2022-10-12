https://ria.ru/20221012/obeschaniya-1823267079.html

Боррель признал, что НАТО могла не выполнить часть обещаний перед Россией

Боррель признал, что НАТО могла не выполнить часть обещаний перед Россией - РИА Новости, 12.10.2022

Боррель признал, что НАТО могла не выполнить часть обещаний перед Россией

НАТО могла не выполнить часть своих обещаний перед Россией, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления в Фонде Карла Антверпенского в... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T03:30

2022-10-12T03:30

2022-10-12T06:31

в мире

жозеп боррель

украина

евросоюз

нато

россия

владимир путин

мадрид

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. НАТО могла не выполнить часть своих обещаний перед Россией, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде.По его словам, защищая Украину, Европа "обороняет саму себя". Политик также заявил, что у ЕС "многочисленные обязательства" перед Киевом"Они варьируются от финансовых до военных и экономических. И так и должно продолжаться", — добавил Боррель.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221011/stoltenberg-1823192355.html

украина

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в мире, жозеп боррель, украина, евросоюз, нато, россия, владимир путин, мадрид