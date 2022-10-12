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Боррель признал, что НАТО могла не выполнить часть обещаний перед Россией - РИА Новости, 12.10.2022
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Боррель признал, что НАТО могла не выполнить часть обещаний перед Россией
Боррель признал, что НАТО могла не выполнить часть обещаний перед Россией - РИА Новости, 12.10.2022
Боррель признал, что НАТО могла не выполнить часть обещаний перед Россией
НАТО могла не выполнить часть своих обещаний перед Россией, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления в Фонде Карла Антверпенского в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T03:30
2022-10-12T06:31
в мире
жозеп боррель
украина
евросоюз
нато
россия
владимир путин
мадрид
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. НАТО могла не выполнить часть своих обещаний перед Россией, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде.По его словам, защищая Украину, Европа "обороняет саму себя". Политик также заявил, что у ЕС "многочисленные обязательства" перед Киевом"Они варьируются от финансовых до военных и экономических. И так и должно продолжаться", — добавил Боррель.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, жозеп боррель, украина, евросоюз, нато, россия, владимир путин, мадрид
В мире, Жозеп Боррель, Украина, Евросоюз, НАТО, Россия, Владимир Путин, Мадрид
03:30 12.10.2022 (обновлено: 06:31 12.10.2022)
 
Боррель признал, что НАТО могла не выполнить часть обещаний перед Россией

Глава дипломатии ЕС Боррель: НАТО могла не выполнить часть своих обещаний перед Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. НАТО могла не выполнить часть своих обещаний перед Россией, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде.
"Меня не устраивают рассуждения и доводы, которыми многие, в том числе мои друзья <...> оправдывают агрессию тем, что НАТО не выполнила обещания. Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает то, что сейчас происходит", — высказался Боррель.
По его словам, защищая Украину, Европа "обороняет саму себя". Политик также заявил, что у ЕС "многочисленные обязательства" перед Киевом
"Они варьируются от финансовых до военных и экономических. И так и должно продолжаться", — добавил Боррель.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 17:55Специальная военная операция на Украине
Победа России над Украиной станет поражением НАТО, заявил Столтенберг
 
В миреЖозеп БоррельУкраинаЕвросоюзНАТОРоссияВладимир ПутинМадрид
 
 
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