https://ria.ru/20221012/oae-1823334311.html

В Кремле рассказали о роли ОАЭ в обмене пленными между Россией и Украиной

В Кремле рассказали о роли ОАЭ в обмене пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 12.10.2022

В Кремле рассказали о роли ОАЭ в обмене пленными между Россией и Украиной

ОАЭ играют важную роль в процессе обмена пленными между Россией и Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:24

2022-10-12T12:24

2022-10-12T12:24

специальная военная операция на украине

политика

россия

оаэ

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ОАЭ играют важную роль в процессе обмена пленными между Россией и Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе переговоров проинформировал Владимира Путина "о позиции украинской стороны по ряду вопросов".

https://ria.ru/20221011/oae-1822957135.html

россия

оаэ

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, оаэ, украина, дмитрий песков