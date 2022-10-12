В Кремле рассказали о роли ОАЭ в обмене пленными между Россией и Украиной
Пресс-секретарь Песков: ОАЭ играют важную роль в обмене пленными между Россией и Украиной
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян . Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ОАЭ играют важную роль в процессе обмена пленными между Россией и Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе переговоров проинформировал Владимира Путина "о позиции украинской стороны по ряду вопросов".
"Эмираты играют достаточно важную роль в процессе обмена пленными между Россией и Украиной", – отметил Песков.