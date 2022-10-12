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В Кремле рассказали о роли ОАЭ в обмене пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/oae-1823334311.html
В Кремле рассказали о роли ОАЭ в обмене пленными между Россией и Украиной
В Кремле рассказали о роли ОАЭ в обмене пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 12.10.2022
В Кремле рассказали о роли ОАЭ в обмене пленными между Россией и Украиной
ОАЭ играют важную роль в процессе обмена пленными между Россией и Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:24
2022-10-12T12:24
специальная военная операция на украине
политика
россия
оаэ
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ОАЭ играют важную роль в процессе обмена пленными между Россией и Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе переговоров проинформировал Владимира Путина "о позиции украинской стороны по ряду вопросов".
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россия
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политика, россия, оаэ, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, ОАЭ, Украина, Дмитрий Песков
12:24 12.10.2022
 
В Кремле рассказали о роли ОАЭ в обмене пленными между Россией и Украиной

Пресс-секретарь Песков: ОАЭ играют важную роль в обмене пленными между Россией и Украиной

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян . Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ОАЭ играют важную роль в процессе обмена пленными между Россией и Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе переговоров проинформировал Владимира Путина "о позиции украинской стороны по ряду вопросов".
"Эмираты играют достаточно важную роль в процессе обмена пленными между Россией и Украиной", – отметил Песков.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 02:11
Межгосударственные отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияОАЭУкраинаДмитрий Песков
 
 
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