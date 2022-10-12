https://ria.ru/20221012/oae-1823330231.html
Песков рассказал, зачем Путин накинул президенту ОАЭ пальто на плечи
Песков рассказал, зачем Путин накинул президенту ОАЭ пальто на плечи - РИА Новости, 12.10.2022
Песков рассказал, зачем Путин накинул президенту ОАЭ пальто на плечи
Президент России Владимир Путин накинул пальто на плечи своему коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в знак внимания, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:12
2022-10-12T12:12
2022-10-12T15:05
владимир путин
россия
оаэ
политика
мухаммед бен заид аль нахайян
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин накинул пальто на плечи своему коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в знак внимания, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Не могу ответить на ваш вопрос. Это определенный жест внимания, который полностью отражает обоюдный настрой руководителей (двух стран. — Прим. ред.)", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, вернули ли Путину пальто, которое накануне он накинул на плечи Аль Нахайяну во время его первого визита в Россию.Песков добавил, что, даже если пальто не вернут, это не создаст каких-либо трудностей. "Не думаю, что это будет проблемой", — сказал он.
https://ria.ru/20221012/emiraty-1823208166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, оаэ, политика, мухаммед бен заид аль нахайян, дмитрий песков
Владимир Путин, Россия, ОАЭ, Политика, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Дмитрий Песков
12:12 12.10.2022 (обновлено: 15:05 12.10.2022)
Песков рассказал, зачем Путин накинул президенту ОАЭ пальто на плечи
Песков заявил, что Путин накинул пальто на плечи президенту ОАЭ в качестве жеста внимания
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин накинул пальто на плечи своему коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в знак внимания, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Не могу ответить на ваш вопрос. Это определенный жест внимания, который полностью отражает обоюдный настрой руководителей (двух стран. — Прим. ред.)", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, вернули ли Путину пальто, которое накануне он накинул на плечи Аль Нахайяну во время его первого визита в Россию.
Песков добавил, что, даже если пальто не вернут, это не создаст каких-либо трудностей. "Не думаю, что это будет проблемой", — сказал он.