https://ria.ru/20221012/oae-1823330231.html

Песков рассказал, зачем Путин накинул президенту ОАЭ пальто на плечи

Песков рассказал, зачем Путин накинул президенту ОАЭ пальто на плечи - РИА Новости, 12.10.2022

Песков рассказал, зачем Путин накинул президенту ОАЭ пальто на плечи

Президент России Владимир Путин накинул пальто на плечи своему коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в знак внимания, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:12

2022-10-12T12:12

2022-10-12T15:05

владимир путин

россия

оаэ

политика

мухаммед бен заид аль нахайян

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин накинул пальто на плечи своему коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в знак внимания, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Не могу ответить на ваш вопрос. Это определенный жест внимания, который полностью отражает обоюдный настрой руководителей (двух стран. — Прим. ред.)", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, вернули ли Путину пальто, которое накануне он накинул на плечи Аль Нахайяну во время его первого визита в Россию.Песков добавил, что, даже если пальто не вернут, это не создаст каких-либо трудностей. "Не думаю, что это будет проблемой", — сказал он.

https://ria.ru/20221012/emiraty-1823208166.html

россия

оаэ

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, оаэ, политика, мухаммед бен заид аль нахайян, дмитрий песков