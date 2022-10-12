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Новак назвал ситуацию в российской энергетике стабильной - РИА Новости, 12.10.2022
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Новак назвал ситуацию в российской энергетике стабильной
Новак назвал ситуацию в российской энергетике стабильной - РИА Новости, 12.10.2022
Новак назвал ситуацию в российской энергетике стабильной
Ситуация в российской энергетике стабильная, внутренний рынок обеспечен энергоресурсами, экспорт продолжается, заявил вице-премьер России Александр Новак,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:16
2022-10-12T16:16
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
москва
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ситуация в российской энергетике стабильная, внутренний рынок обеспечен энергоресурсами, экспорт продолжается, заявил вице-премьер России Александр Новак, курирующий ТЭК.Новак отметил, что текущий год выдался непростым, в марте-апреле были спады добычи нефти и других энергоресурсов, но к маю-июню Россия вернулась к параметрам начала года.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, москва, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Москва, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
16:16 12.10.2022
 
Новак назвал ситуацию в российской энергетике стабильной

Новак: ситуация в энергетике России стабильная, внутренний рынок обеспечен энергоресурсами

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ситуация в российской энергетике стабильная, внутренний рынок обеспечен энергоресурсами, экспорт продолжается, заявил вице-премьер России Александр Новак, курирующий ТЭК.
"На сегодняшний день ситуация в нашей энергетике стабильная. Мы обеспечиваем внутренний рынок необходимыми энергетическими ресурсами, обеспечиваются поставки на экспорт также всех наших традиционных видов энергетических ресурсов", - сказал он в рамках выступления на Российской энергетической неделе.
Новак отметил, что текущий год выдался непростым, в марте-апреле были спады добычи нефти и других энергоресурсов, но к маю-июню Россия вернулась к параметрам начала года.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 16:11
Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, заявил Новак
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакРоссияМоскваФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
 
 
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