https://ria.ru/20221012/novak-1823424879.html

Новак назвал ситуацию в российской энергетике стабильной

Новак назвал ситуацию в российской энергетике стабильной - РИА Новости, 12.10.2022

Новак назвал ситуацию в российской энергетике стабильной

Ситуация в российской энергетике стабильная, внутренний рынок обеспечен энергоресурсами, экспорт продолжается, заявил вице-премьер России Александр Новак,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:16

2022-10-12T16:16

2022-10-12T16:16

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

москва

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ситуация в российской энергетике стабильная, внутренний рынок обеспечен энергоресурсами, экспорт продолжается, заявил вице-премьер России Александр Новак, курирующий ТЭК.Новак отметил, что текущий год выдался непростым, в марте-апреле были спады добычи нефти и других энергоресурсов, но к маю-июню Россия вернулась к параметрам начала года.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/neft-1823423629.html

россия

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, александр новак, россия, москва, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022