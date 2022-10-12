https://ria.ru/20221012/novak-1823424879.html
Новак назвал ситуацию в российской энергетике стабильной
Новак назвал ситуацию в российской энергетике стабильной - РИА Новости, 12.10.2022
Новак назвал ситуацию в российской энергетике стабильной
Ситуация в российской энергетике стабильная, внутренний рынок обеспечен энергоресурсами, экспорт продолжается, заявил вице-премьер России Александр Новак,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:16
2022-10-12T16:16
2022-10-12T16:16
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
москва
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ситуация в российской энергетике стабильная, внутренний рынок обеспечен энергоресурсами, экспорт продолжается, заявил вице-премьер России Александр Новак, курирующий ТЭК.Новак отметил, что текущий год выдался непростым, в марте-апреле были спады добычи нефти и других энергоресурсов, но к маю-июню Россия вернулась к параметрам начала года.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/neft-1823423629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, александр новак, россия, москва, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Москва, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
Новак назвал ситуацию в российской энергетике стабильной
Новак: ситуация в энергетике России стабильная, внутренний рынок обеспечен энергоресурсами