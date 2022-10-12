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Нидерланды продолжат участвовать в подготовке украинских военных в Британии
Нидерланды продолжат участвовать в подготовке украинских военных в Британии - РИА Новости, 12.10.2022
Нидерланды продолжат участвовать в подготовке украинских военных в Британии
Нидерланды продолжат направлять своих инструкторов для подготовки украинских военных в Великобритании, заявила в среду министр обороны Нидерландов Кайса... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:53
2022-10-12T14:53
2022-10-12T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
нидерланды
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Нидерланды продолжат направлять своих инструкторов для подготовки украинских военных в Великобритании, заявила в среду министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен."Мы участвуем в обучении (украинских военных - ред.) в Великобритании. Я планирую в ближайшие пару недель отправиться туда, чтобы посмотреть, как проходит эта подготовка... Мы планируем и далее продолжать направлять наших инструкторов туда", - сказала голландский министр журналистам перед встречей глав минобороны стран НАТО в Брюсселе.В августе Нидерланды присоединились к программе подготовки украинских военнослужащих на территории Великобритании. В голландском минобороны сообщали, что в обучении украинских солдат участвуют около 90 голландских военнослужащих.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822057674.html
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в мире, владимир путин, нидерланды, нато, великобритания, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Нидерланды, НАТО, Великобритания, Донбасс
Нидерланды продолжат участвовать в подготовке украинских военных в Британии
Глава Минобороны Оллонгрен: Нидерланды продолжат участвовать в подготовке ВСУ в Британии