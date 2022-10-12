https://ria.ru/20221012/neudachi-1819894647.html

"Правда тела". Не могу похудеть. Как с этим справиться эмоционально?

"Правда тела". Не могу похудеть. Как с этим справиться эмоционально? - РИА Новости, 12.10.2022

"Правда тела". Не могу похудеть. Как с этим справиться эмоционально?

Каждый из нас расстраивается, когда рушатся планы, особенно, если подводит собственное тело. Как перестать ругать себя за то, что нормализация веса идет не по расписанной схеме, научиться замечать и принимать индивидуальные особенности организма, и не опускать руки, даже если очень хочется. А еще - как колебания зарплаты связаны с набором веса.

2022-10-12T12:00

2022-10-12T12:00

2022-10-12T12:00

правда тела

подкаст

здоровый образ жизни (зож)

психология

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"Правда тела". Не могу похудеть. Как с этим справиться эмоционально? Каждый из нас расстраивается, когда рушатся планы, особенно, если подводит собственное тело. Как перестать ругать себя за то, что нормализация веса идет не по расписанной кем-то схеме, научиться замечать и принимать индивидуальные особенности организма, и не опускать руки, даже если очень хочется. А еще - как колебания зарплаты связаны с набором веса. audio/mpeg

"Правда тела". Не могу похудеть. Как с этим справиться эмоционально? Каждый из нас расстраивается, когда рушатся планы, особенно, если подводит собственное тело. Как перестать ругать себя за то, что нормализация веса идет не по расписанной кем-то схеме, научиться замечать и принимать индивидуальные особенности организма, и не опускать руки, даже если очень хочется. А еще - как колебания зарплаты связаны с набором веса. audio/mpeg

Есть ли способ приблизить тот самый решающий понедельник и пойти в тренажерный зал, что нужно себе разрешить и какие фильмы меньше всего вызывают желание заедать стресс - рассказывает психолог, бизнес-тренер, кандидат социологических наук, автор telegram-канала "Философия жизни" Анетта Орлова.1:43 – учимся не ходить по граблям Обломова3:30 – маленькие шаги побеждают большой страх4:00 – сверяемся с депрессивной триадой5:10 – мотивация - назло внутреннему критику6:40 – "представьте, кого вы хотите избить – и вперед"8:53 – как прекратить себя ненавидеть11:40 – не путаем мысли, чувства и ощущения17:10 – как набор веса зависит от колебаний зарплаты18:00 – смотрите комедии, а не новости21:27 – "раз дали такое тело, то живите в нем нормально"23:50 – хватайте людей и обнимайтесьСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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подкаст, здоровый образ жизни (зож), психология, аудио