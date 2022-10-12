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"Правда тела". Не могу похудеть. Как с этим справиться эмоционально? - РИА Новости, 12.10.2022
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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20221012/neudachi-1819894647.html
"Правда тела". Не могу похудеть. Как с этим справиться эмоционально?
"Правда тела". Не могу похудеть. Как с этим справиться эмоционально? - РИА Новости, 12.10.2022
"Правда тела". Не могу похудеть. Как с этим справиться эмоционально?
Каждый из нас расстраивается, когда рушатся планы, особенно, если подводит собственное тело. Как перестать ругать себя за то, что нормализация веса идет не по расписанной схеме, научиться замечать и принимать индивидуальные особенности организма, и не опускать руки, даже если очень хочется. А еще - как колебания зарплаты связаны с набором веса.
2022-10-12T12:00
2022-10-12T12:00
правда тела
подкаст
здоровый образ жизни (зож)
психология
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"Правда тела". Не могу похудеть. Как с этим справиться эмоционально?
Каждый из нас расстраивается, когда рушатся планы, особенно, если подводит собственное тело. Как перестать ругать себя за то, что нормализация веса идет не по расписанной кем-то схеме, научиться замечать и принимать индивидуальные особенности организма, и не опускать руки, даже если очень хочется. А еще - как колебания зарплаты связаны с набором веса.
audio/mpeg
"Правда тела". Не могу похудеть. Как с этим справиться эмоционально?
Каждый из нас расстраивается, когда рушатся планы, особенно, если подводит собственное тело. Как перестать ругать себя за то, что нормализация веса идет не по расписанной кем-то схеме, научиться замечать и принимать индивидуальные особенности организма, и не опускать руки, даже если очень хочется. А еще - как колебания зарплаты связаны с набором веса.
audio/mpeg
Есть ли способ приблизить тот самый решающий понедельник и пойти в тренажерный зал, что нужно себе разрешить и какие фильмы меньше всего вызывают желание заедать стресс - рассказывает психолог, бизнес-тренер, кандидат социологических наук, автор telegram-канала "Философия жизни" Анетта Орлова.1:43 – учимся не ходить по граблям Обломова3:30 – маленькие шаги побеждают большой страх4:00 – сверяемся с депрессивной триадой5:10 – мотивация - назло внутреннему критику6:40 – "представьте, кого вы хотите избить – и вперед"8:53 – как прекратить себя ненавидеть11:40 – не путаем мысли, чувства и ощущения17:10 – как набор веса зависит от колебаний зарплаты18:00 – смотрите комедии, а не новости21:27 – "раз дали такое тело, то живите в нем нормально"23:50 – хватайте людей и обнимайтесьСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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РИА Новости
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96
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подкаст, здоровый образ жизни (зож), психология, аудио
Правда тела, Подкаст, Здоровый образ жизни (ЗОЖ), Психология
12:00 12.10.2022
 

"Правда тела". Не могу похудеть. Как с этим справиться эмоционально?

Правда тела
"Правда тела". Не могу похудеть. Как с этим справиться эмоционально?
12:00
Читать ria.ru в
Каждый из нас расстраивается, когда рушатся планы, особенно, если подводит собственное тело. Как перестать ругать себя за то, что нормализация веса идет не по расписанной схеме, научиться замечать и принимать индивидуальные особенности организма, и не опускать руки, даже если очень хочется. А еще - как колебания зарплаты связаны с набором веса.
Есть ли способ приблизить тот самый решающий понедельник и пойти в тренажерный зал, что нужно себе разрешить и какие фильмы меньше всего вызывают желание заедать стресс - рассказывает психолог, бизнес-тренер, кандидат социологических наук, автор telegram-канала "Философия жизни" Анетта Орлова.
1:43 – учимся не ходить по граблям Обломова
3:30 – маленькие шаги побеждают большой страх
4:00 – сверяемся с депрессивной триадой
5:10 – мотивация - назло внутреннему критику
6:40 – "представьте, кого вы хотите избить – и вперед"
8:53 – как прекратить себя ненавидеть
11:40 – не путаем мысли, чувства и ощущения
17:10 – как набор веса зависит от колебаний зарплаты
18:00 – смотрите комедии, а не новости
21:27 – "раз дали такое тело, то живите в нем нормально"
23:50 – хватайте людей и обнимайтесь

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Правда телаПодкастЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)Психология
 
 
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