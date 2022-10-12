12:36 12.10.2022 (обновлено: 13:04 12.10.2022)
В Польше рассказали о поставках нефти на немецкие НПЗ после ЧП на "Дружбе"
PERN поставляет нефть на немецкие НПЗ по "Дружбе" с учетом технических возможностей
© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Нефть поставляется из Польши на немецкие НПЗ после аварии на нефтепроводе "Дружба" "с учетом технических возможностей", сообщает польский оператор PERN.
Ранее PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.
"PERN находится в постоянном контакте с немецкими партнерами, получающими сырье по трубопроводу "Дружба", в связи с разгерметизацией одной из ниток западной магистрали, по которой нефть поступает немецким клиентам. Поставки осуществляются с учетом технических возможностей", - говорится в сообщении.
При этом, по данным оператора, польские НПЗ получают необходимый объем нефти полностью. "Польские нефтеперерабатывающие заводы получают нефть в соответствии с заказами. Ситуация также не влияет на доступ к топливу для польских водителей", - говорится в сообщении.