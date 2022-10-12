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В Польше рассказали о поставках нефти на немецкие НПЗ после ЧП на "Дружбе" - РИА Новости, 12.10.2022
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В Польше рассказали о поставках нефти на немецкие НПЗ после ЧП на "Дружбе"
В Польше рассказали о поставках нефти на немецкие НПЗ после ЧП на "Дружбе" - РИА Новости, 12.10.2022
В Польше рассказали о поставках нефти на немецкие НПЗ после ЧП на "Дружбе"
Нефть поставляется из Польши на немецкие НПЗ после аварии на нефтепроводе "Дружба" "с учетом технических возможностей", сообщает польский оператор PERN. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:36
2022-10-12T13:04
экономика
германия
дружба
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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Нефть поставляется из Польши на немецкие НПЗ после аварии на нефтепроводе "Дружба" "с учетом технических возможностей", сообщает польский оператор PERN.Ранее PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.При этом, по данным оператора, польские НПЗ получают необходимый объем нефти полностью. "Польские нефтеперерабатывающие заводы получают нефть в соответствии с заказами. Ситуация также не влияет на доступ к топливу для польских водителей", - говорится в сообщении.
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экономика, германия, дружба
Экономика, Германия, Дружба
12:36 12.10.2022 (обновлено: 13:04 12.10.2022)
 
В Польше рассказали о поставках нефти на немецкие НПЗ после ЧП на "Дружбе"

PERN поставляет нефть на немецкие НПЗ по "Дружбе" с учетом технических возможностей

© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Нефть поставляется из Польши на немецкие НПЗ после аварии на нефтепроводе "Дружба" "с учетом технических возможностей", сообщает польский оператор PERN.
Ранее PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.
"PERN находится в постоянном контакте с немецкими партнерами, получающими сырье по трубопроводу "Дружба", в связи с разгерметизацией одной из ниток западной магистрали, по которой нефть поступает немецким клиентам. Поставки осуществляются с учетом технических возможностей", - говорится в сообщении.
При этом, по данным оператора, польские НПЗ получают необходимый объем нефти полностью. "Польские нефтеперерабатывающие заводы получают нефть в соответствии с заказами. Ситуация также не влияет на доступ к топливу для польских водителей", - говорится в сообщении.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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