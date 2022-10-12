https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823338732.html

В Польше рассказали о поставках нефти на немецкие НПЗ после ЧП на "Дружбе"

В Польше рассказали о поставках нефти на немецкие НПЗ после ЧП на "Дружбе" - РИА Новости, 12.10.2022

В Польше рассказали о поставках нефти на немецкие НПЗ после ЧП на "Дружбе"

Нефть поставляется из Польши на немецкие НПЗ после аварии на нефтепроводе "Дружба" "с учетом технических возможностей", сообщает польский оператор PERN. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:36

2022-10-12T12:36

2022-10-12T13:04

экономика

германия

дружба

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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Нефть поставляется из Польши на немецкие НПЗ после аварии на нефтепроводе "Дружба" "с учетом технических возможностей", сообщает польский оператор PERN.Ранее PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.При этом, по данным оператора, польские НПЗ получают необходимый объем нефти полностью. "Польские нефтеперерабатывающие заводы получают нефть в соответствии с заказами. Ситуация также не влияет на доступ к топливу для польских водителей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823326087.html

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, дружба