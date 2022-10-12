https://ria.ru/20221012/neft-1823486439.html
На Волге из-за севшего на мель судна разлились нефтепродукты
На Волге из-за севшего на мель судна разлились нефтепродукты - РИА Новости, 12.10.2022
На Волге из-за севшего на мель судна разлились нефтепродукты
Пятно площадью 100 квадратных метров появилось на Волге после разлива нефтепродуктов с севшего на мель судна в Нижнем Новгороде, сообщило межрегиональное... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:09
2022-10-12T18:09
2022-10-12T18:32
происшествия
нижний новгород
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Пятно площадью 100 квадратных метров появилось на Волге после разлива нефтепродуктов с севшего на мель судна в Нижнем Новгороде, сообщило межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии.Речное судно, совершавшее измерение дна, село на мель на реке Волга в районе Волжской набережной днем в среду. Пострадавших нет."Плавсредство с мели было снято, однако при этом, по всей видимости, произошла утечка нефтепродуктов. Инспекторами надзорного ведомства на поверхности реки рядом с берегом зафиксировано пятно, площадь которого составляет порядка 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.Инспекторы Росприроднадзора работают на месте разлива нефтепродуктов в акватории Волги, проводят необходимые контрольно-надзорные мероприятия. Устанавливается собственник судна, все обстоятельства случившегося и возможные последствия для окружающей среды."Произведен отбор проб природной воды в Волге, ожидаются результаты анализов. По итогам этой работы будет принято решение о дальнейших действиях межрегионального управления Росприроднадзора в рамках имеющихся полномочий", - отмечается в сообщении.Ранее сообщалось, что Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку, капитан судна направлен на медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови.
https://ria.ru/20221012/terakt-1823454105.html
https://ria.ru/20221012/neft-1823338577.html
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происшествия, нижний новгород, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Нижегородская область
18:09 12.10.2022 (обновлено: 18:32 12.10.2022)
На Волге из-за севшего на мель судна разлились нефтепродукты
На Волге нефтепродукты разлились на площади ста квадратных метров из-за ЧП с судном