https://ria.ru/20221012/neft-1823395800.html
Швейцария рассмотрит целесообразность введения потолка цен на нефть
Швейцария рассмотрит целесообразность введения потолка цен на нефть - РИА Новости, 12.10.2022
Швейцария рассмотрит целесообразность введения потолка цен на нефть
Федеральный совет (правительство) Швейцарии обсудит целесообразность введения некоторых ограничений против России, содержащихся в восьмом санкционном пакете... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:09
2022-10-12T15:09
2022-10-12T15:09
экономика
швейцария
россия
евросоюз
цены на нефть
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_f8e158219296440d91893aa67c6a3361.jpg
ЦЮРИХ (Швейцария), 12 окт - РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии обсудит целесообразность введения некоторых ограничений против России, содержащихся в восьмом санкционном пакете Евросоюза, в частности, установление потолка цен на нефть.Как напомнили в швейцарском правительстве, восьмой пакет санкций ЕС закладывает основу для создания необходимой правовой базы для введения ограничения цен на нефть, а также расширяет список товаров, на которые распространяются ограничения."Федеральный совет примет решение о том, следует ли принимать эти новые меры. Федеральный департамент экономики, образования и науки приступил к работе в этом направлении", - говорится в заявлении.В среду Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против РФ в связи с присоединением ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В обновленный санкционный список Швейцарии попали 30 физических лиц и семь компаний России.Евросоюз ранее согласовал восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для установления потолка цен на морскую транспортировку российской нефти и введения дальнейших ограничений на транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
https://ria.ru/20221012/neft-1823381622.html
https://ria.ru/20221007/krematoriy-1822269121.html
швейцария
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_23:0:4671:3486_1920x0_80_0_0_b1f2bfc2ac380499cc0b985a274e3308.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, швейцария, россия, евросоюз, цены на нефть, санкции в отношении россии
Экономика, Швейцария, Россия, Евросоюз, Цены на нефть, Санкции в отношении России
Швейцария рассмотрит целесообразность введения потолка цен на нефть
Власти Швейцарии рассмотрят целесообразность введения потолка цен на российскую нефть