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Швейцария рассмотрит целесообразность введения потолка цен на нефть - РИА Новости, 12.10.2022
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Швейцария рассмотрит целесообразность введения потолка цен на нефть
Швейцария рассмотрит целесообразность введения потолка цен на нефть - РИА Новости, 12.10.2022
Швейцария рассмотрит целесообразность введения потолка цен на нефть
Федеральный совет (правительство) Швейцарии обсудит целесообразность введения некоторых ограничений против России, содержащихся в восьмом санкционном пакете... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:09
2022-10-12T15:09
экономика
швейцария
россия
евросоюз
цены на нефть
санкции в отношении россии
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ЦЮРИХ (Швейцария), 12 окт - РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии обсудит целесообразность введения некоторых ограничений против России, содержащихся в восьмом санкционном пакете Евросоюза, в частности, установление потолка цен на нефть.Как напомнили в швейцарском правительстве, восьмой пакет санкций ЕС закладывает основу для создания необходимой правовой базы для введения ограничения цен на нефть, а также расширяет список товаров, на которые распространяются ограничения."Федеральный совет примет решение о том, следует ли принимать эти новые меры. Федеральный департамент экономики, образования и науки приступил к работе в этом направлении", - говорится в заявлении.В среду Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против РФ в связи с присоединением ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В обновленный санкционный список Швейцарии попали 30 физических лиц и семь компаний России.Евросоюз ранее согласовал восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для установления потолка цен на морскую транспортировку российской нефти и введения дальнейших ограничений на транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
https://ria.ru/20221012/neft-1823381622.html
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экономика, швейцария, россия, евросоюз, цены на нефть, санкции в отношении россии
Экономика, Швейцария, Россия, Евросоюз, Цены на нефть, Санкции в отношении России
15:09 12.10.2022
 
Швейцария рассмотрит целесообразность введения потолка цен на нефть

Власти Швейцарии рассмотрят целесообразность введения потолка цен на российскую нефть

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЦЮРИХ (Швейцария), 12 окт - РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии обсудит целесообразность введения некоторых ограничений против России, содержащихся в восьмом санкционном пакете Евросоюза, в частности, установление потолка цен на нефть.
Как напомнили в швейцарском правительстве, восьмой пакет санкций ЕС закладывает основу для создания необходимой правовой базы для введения ограничения цен на нефть, а также расширяет список товаров, на которые распространяются ограничения.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:33
Путин рассказал о последствиях ввода искусственного потолка цен на нефть
"Федеральный совет примет решение о том, следует ли принимать эти новые меры. Федеральный департамент экономики, образования и науки приступил к работе в этом направлении", - говорится в заявлении.
В среду Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против РФ в связи с присоединением ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В обновленный санкционный список Швейцарии попали 30 физических лиц и семь компаний России.
Евросоюз ранее согласовал восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для установления потолка цен на морскую транспортировку российской нефти и введения дальнейших ограничений на транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 16:03
В швейцарском Винтертуре скорректируют работу крематория для экономии газа
 
ЭкономикаШвейцарияРоссияЕвросоюзЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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