https://ria.ru/20221012/neft-1823395800.html

Швейцария рассмотрит целесообразность введения потолка цен на нефть

Швейцария рассмотрит целесообразность введения потолка цен на нефть - РИА Новости, 12.10.2022

Швейцария рассмотрит целесообразность введения потолка цен на нефть

Федеральный совет (правительство) Швейцарии обсудит целесообразность введения некоторых ограничений против России, содержащихся в восьмом санкционном пакете... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:09

2022-10-12T15:09

2022-10-12T15:09

экономика

швейцария

россия

евросоюз

цены на нефть

санкции в отношении россии

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ЦЮРИХ (Швейцария), 12 окт - РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии обсудит целесообразность введения некоторых ограничений против России, содержащихся в восьмом санкционном пакете Евросоюза, в частности, установление потолка цен на нефть.Как напомнили в швейцарском правительстве, восьмой пакет санкций ЕС закладывает основу для создания необходимой правовой базы для введения ограничения цен на нефть, а также расширяет список товаров, на которые распространяются ограничения."Федеральный совет примет решение о том, следует ли принимать эти новые меры. Федеральный департамент экономики, образования и науки приступил к работе в этом направлении", - говорится в заявлении.В среду Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против РФ в связи с присоединением ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В обновленный санкционный список Швейцарии попали 30 физических лиц и семь компаний России.Евросоюз ранее согласовал восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для установления потолка цен на морскую транспортировку российской нефти и введения дальнейших ограничений на транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.

https://ria.ru/20221012/neft-1823381622.html

https://ria.ru/20221007/krematoriy-1822269121.html

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экономика, швейцария, россия, евросоюз, цены на нефть, санкции в отношении россии