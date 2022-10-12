https://ria.ru/20221012/neft-1823381622.html

Путин рассказал о последствиях ввода искусственного потолка цен на нефть

Путин рассказал о последствиях ввода искусственного потолка цен на нефть - РИА Новости, 12.10.2022

Путин рассказал о последствиях ввода искусственного потолка цен на нефть

Искусственные ценовые потолки на нефть неизбежно ухудшат инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:33

2022-10-12T14:33

2022-10-12T14:43

экономика

россия

владимир путин

цены на нефть

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Искусственные ценовые потолки на нефть неизбежно ухудшат инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно четко понимать, если ограничить цену нефти из России или других стран, установить какие-то искусственные ценовые потолки, то это неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости, а это, повторяю, ударит в первую очередь по беднейшим государствам", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя"."Отмечу еще один важный момент. Допустим, как уже говорил, будет введен пресловутый потолок цен на нефть, но кто даст гарантии, что такой же потолок не будет установлен в других секторах экономики: в сельском хозяйстве, в производстве полупроводников, удобрений, металлургии. Причем не только в отношении России, но и любой другой стране мира. Никто таких гарантий уже не даст. А значит своими авантюрными решениями некоторые западные политики разрушают глобальную рыночную экономику. По сути создают угрозу для благополучия миллиардов людей", - сказал Путин во время своего вступительного слова на указанном форуме.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/energoresursy-1823378730.html

https://ria.ru/20221010/politika-1822285527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, цены на нефть