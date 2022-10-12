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Путин рассказал о последствиях ввода искусственного потолка цен на нефть - РИА Новости, 12.10.2022
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Путин рассказал о последствиях ввода искусственного потолка цен на нефть
Путин рассказал о последствиях ввода искусственного потолка цен на нефть - РИА Новости, 12.10.2022
Путин рассказал о последствиях ввода искусственного потолка цен на нефть
Искусственные ценовые потолки на нефть неизбежно ухудшат инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:33
2022-10-12T14:43
экономика
россия
владимир путин
цены на нефть
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Искусственные ценовые потолки на нефть неизбежно ухудшат инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно четко понимать, если ограничить цену нефти из России или других стран, установить какие-то искусственные ценовые потолки, то это неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости, а это, повторяю, ударит в первую очередь по беднейшим государствам", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя"."Отмечу еще один важный момент. Допустим, как уже говорил, будет введен пресловутый потолок цен на нефть, но кто даст гарантии, что такой же потолок не будет установлен в других секторах экономики: в сельском хозяйстве, в производстве полупроводников, удобрений, металлургии. Причем не только в отношении России, но и любой другой стране мира. Никто таких гарантий уже не даст. А значит своими авантюрными решениями некоторые западные политики разрушают глобальную рыночную экономику. По сути создают угрозу для благополучия миллиардов людей", - сказал Путин во время своего вступительного слова на указанном форуме.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/energoresursy-1823378730.html
https://ria.ru/20221010/politika-1822285527.html
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экономика, россия, владимир путин, цены на нефть
Экономика, Россия, Владимир Путин, Цены на нефть
14:33 12.10.2022 (обновлено: 14:43 12.10.2022)
 
Путин рассказал о последствиях ввода искусственного потолка цен на нефть

Путин: искусственные ценовые потолки на нефть спровоцируют глобальный дефицит и рост цен

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Искусственные ценовые потолки на нефть неизбежно ухудшат инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно четко понимать, если ограничить цену нефти из России или других стран, установить какие-то искусственные ценовые потолки, то это неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости, а это, повторяю, ударит в первую очередь по беднейшим государствам", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:27
Путин: Россия никогда не будет действовать себе в ущерб
"Отмечу еще один важный момент. Допустим, как уже говорил, будет введен пресловутый потолок цен на нефть, но кто даст гарантии, что такой же потолок не будет установлен в других секторах экономики: в сельском хозяйстве, в производстве полупроводников, удобрений, металлургии. Причем не только в отношении России, но и любой другой стране мира. Никто таких гарантий уже не даст. А значит своими авантюрными решениями некоторые западные политики разрушают глобальную рыночную экономику. По сути создают угрозу для благополучия миллиардов людей", - сказал Путин во время своего вступительного слова на указанном форуме.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 08:00
"Как полный дурак". Байдена подсадили на нефтяную иглу
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЦены на нефть
 
 
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