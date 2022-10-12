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Россия сохранит нефтедобычу на текущем уровне до 2025 года, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
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Россия сохранит нефтедобычу на текущем уровне до 2025 года, заявил Путин
Россия сохранит нефтедобычу на текущем уровне до 2025 года, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
Россия сохранит нефтедобычу на текущем уровне до 2025 года, заявил Путин
Россия до 2025 года сохранит нефтедобычу и экспорт на текущем уровне, в настоящее время объем добычи нефти уже преодолел спад и находится даже несколько выше... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:09
2022-10-12T14:35
россия
нефть
цены на нефть
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия до 2025 года сохранит нефтедобычу и экспорт на текущем уровне, в настоящее время объем добычи нефти уже преодолел спад и находится даже несколько выше уровня прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин."Объем добычи нефти в России уже преодолел спад и находится даже несколько выше уровня прошлого года. Планируем, что на горизонте 2025 года общий объем нефтяного экспорта, как и объем добычи нефти в нашей стране сохранится примерно на текущем уровне", - сказал Путин, выступая в рамках Российской энергетической недели.Он отметил, что в последнее десятилетие российская нефтедобыча оказалась в значительной степени зависима от иностранного оборудования и сервиса, но уже к 2025 году планируется довести долю отечественного оборудования в отрасли до 80%.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/neft-1823366825.html
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россия, нефть, цены на нефть, экономика, владимир путин
Россия, Нефть, Цены на нефть, Экономика, Владимир Путин
14:09 12.10.2022 (обновлено: 14:35 12.10.2022)
 
Россия сохранит нефтедобычу на текущем уровне до 2025 года, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Россия сохранит до 2025 года нефтедобычу на текущем уровне

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная вышка-качалка компании "Татнефть" в Альметьевском районе в Татарстане
Нефтяная вышка-качалка компании Татнефть в Альметьевском районе в Татарстане - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная вышка-качалка компании "Татнефть" в Альметьевском районе в Татарстане. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия до 2025 года сохранит нефтедобычу и экспорт на текущем уровне, в настоящее время объем добычи нефти уже преодолел спад и находится даже несколько выше уровня прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Объем добычи нефти в России уже преодолел спад и находится даже несколько выше уровня прошлого года. Планируем, что на горизонте 2025 года общий объем нефтяного экспорта, как и объем добычи нефти в нашей стране сохранится примерно на текущем уровне", - сказал Путин, выступая в рамках Российской энергетической недели.
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Вчера, 14:01
Страны ЕС усугубляют ситуацию, вводя ограничение цен на нефть, заявил Путин
Он отметил, что в последнее десятилетие российская нефтедобыча оказалась в значительной степени зависима от иностранного оборудования и сервиса, но уже к 2025 году планируется довести долю отечественного оборудования в отрасли до 80%.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Добыча нефти в Северной Дакоте, США. - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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РоссияНефтьЦены на нефтьЭкономикаВладимир Путин
 
 
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