https://ria.ru/20221012/neft-1823370355.html

Россия сохранит нефтедобычу на текущем уровне до 2025 года, заявил Путин

Россия сохранит нефтедобычу на текущем уровне до 2025 года, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022

Россия сохранит нефтедобычу на текущем уровне до 2025 года, заявил Путин

Россия до 2025 года сохранит нефтедобычу и экспорт на текущем уровне, в настоящее время объем добычи нефти уже преодолел спад и находится даже несколько выше... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:09

2022-10-12T14:09

2022-10-12T14:35

россия

нефть

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экономика

владимир путин

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия до 2025 года сохранит нефтедобычу и экспорт на текущем уровне, в настоящее время объем добычи нефти уже преодолел спад и находится даже несколько выше уровня прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин."Объем добычи нефти в России уже преодолел спад и находится даже несколько выше уровня прошлого года. Планируем, что на горизонте 2025 года общий объем нефтяного экспорта, как и объем добычи нефти в нашей стране сохранится примерно на текущем уровне", - сказал Путин, выступая в рамках Российской энергетической недели.Он отметил, что в последнее десятилетие российская нефтедобыча оказалась в значительной степени зависима от иностранного оборудования и сервиса, но уже к 2025 году планируется довести долю отечественного оборудования в отрасли до 80%.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/neft-1823366825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, нефть, цены на нефть, экономика, владимир путин