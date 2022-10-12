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Страны ЕС усугубляют ситуацию, вводя ограничение цен на нефть, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
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Страны ЕС усугубляют ситуацию, вводя ограничение цен на нефть, заявил Путин
Страны ЕС усугубляют ситуацию, вводя ограничение цен на нефть, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
Страны ЕС усугубляют ситуацию, вводя ограничение цен на нефть, заявил Путин
Страны ЕС усугубляют ситуацию, в том числе вводя ограничение цен на нефть из России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:01
2022-10-12T14:20
евросоюз
экономика
россия
владимир путин
европа
нефть
цены на нефть
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Страны ЕС усугубляют ситуацию, в том числе вводя ограничение цен на нефть из России, заявил президент РФ Владимир Путин."Последствия частичного отказа от товаров из России уже негативно сказываются на экономике и жителях Европы. Однако вместо того, чтобы работать над возвращением своих собственных конкурентных преимуществ в виде дешевых и надежных российских энергоносителей, страны Еврозоны только усугубляют ситуацию, в том числе решили ограничить цену на нефть и нефтепродукты из нашей страны, но это уже не только страны Европы, вместе с Северной Америкой это делают и, как планируется, с декабря текущего года", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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евросоюз, экономика, россия, владимир путин, европа, нефть, цены на нефть, в мире
Евросоюз, Экономика, Россия, Владимир Путин, Европа, Нефть, Цены на нефть, В мире
14:01 12.10.2022 (обновлено: 14:20 12.10.2022)
 
Страны ЕС усугубляют ситуацию, вводя ограничение цен на нефть, заявил Путин

Путин: страны ЕС усугубляют ситуацию, в том числе вводя ограничение цен на нефть из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки компании "Татнефть"
Нефтяные качалки компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки компании "Татнефть". Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Страны ЕС усугубляют ситуацию, в том числе вводя ограничение цен на нефть из России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Последствия частичного отказа от товаров из России уже негативно сказываются на экономике и жителях Европы. Однако вместо того, чтобы работать над возвращением своих собственных конкурентных преимуществ в виде дешевых и надежных российских энергоносителей, страны Еврозоны только усугубляют ситуацию, в том числе решили ограничить цену на нефть и нефтепродукты из нашей страны, но это уже не только страны Европы, вместе с Северной Америкой это делают и, как планируется, с декабря текущего года", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Добыча нефти в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:06
Путин: распечатывание резервов не исправит ситуацию с энергоресурсами
 
ЕвросоюзЭкономикаРоссияВладимир ПутинЕвропаНефтьЦены на нефтьВ мире
 
 
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