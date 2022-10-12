https://ria.ru/20221012/neft-1823366825.html

Страны ЕС усугубляют ситуацию, вводя ограничение цен на нефть, заявил Путин

Страны ЕС усугубляют ситуацию, вводя ограничение цен на нефть, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022

Страны ЕС усугубляют ситуацию, вводя ограничение цен на нефть, заявил Путин

Страны ЕС усугубляют ситуацию, в том числе вводя ограничение цен на нефть из России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:01

2022-10-12T14:01

2022-10-12T14:20

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Страны ЕС усугубляют ситуацию, в том числе вводя ограничение цен на нефть из России, заявил президент РФ Владимир Путин."Последствия частичного отказа от товаров из России уже негативно сказываются на экономике и жителях Европы. Однако вместо того, чтобы работать над возвращением своих собственных конкурентных преимуществ в виде дешевых и надежных российских энергоносителей, страны Еврозоны только усугубляют ситуацию, в том числе решили ограничить цену на нефть и нефтепродукты из нашей страны, но это уже не только страны Европы, вместе с Северной Америкой это делают и, как планируется, с декабря текущего года", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/energoresursy-1823368698.html

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Владимир Лаврентьев

евросоюз, экономика, россия, владимир путин, европа, нефть, цены на нефть, в мире