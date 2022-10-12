https://ria.ru/20221012/neft-1823338577.html
Сбор разлитой нефти после аварии на "Дружбе" займет еще несколько часов
Сбор разлитой нефти после аварии на "Дружбе" займет еще несколько часов - РИА Новости, 12.10.2022
Сбор разлитой нефти после аварии на "Дружбе" займет еще несколько часов
Сбор разлитой нефти после аварии на участке нефтепровода "Дружба" в Польше займет еще несколько часов, сообщает польский оператор PERN. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:36
2022-10-12T12:36
2022-10-12T12:47
в мире
польша
германия
нефть
нефтепровод "дружба"
россия
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ВАРШАВА, 12 окт - РИА Новости. Сбор разлитой нефти после аварии на участке нефтепровода "Дружба" в Польше займет еще несколько часов, сообщает польский оператор PERN.Ранее оператор сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию."На месте происшествия работают все службы, отвечающие за устранение последствий данной ситуации. После сбора нефти, которая вытекла из трубопровода, к действию немедленно приступят технические службы. Они изучат точные причины происшествия и отремонтируют трубопровод. На месте также находятся службы, отвечающие за восстановление загрязненной местности. По оценкам PERN, удаление загрязняющих веществ займет еще несколько часов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823338732.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, германия, нефть, нефтепровод "дружба", россия
В мире, Польша, Германия, Нефть, Нефтепровод "Дружба", Россия
12:36 12.10.2022 (обновлено: 12:47 12.10.2022)
Сбор разлитой нефти после аварии на "Дружбе" займет еще несколько часов
Сбор разлитой нефти после аварии на нефтепроводе "Дружба" займет еще несколько часов