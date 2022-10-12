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Сбор разлитой нефти после аварии на "Дружбе" займет еще несколько часов - РИА Новости, 12.10.2022
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Сбор разлитой нефти после аварии на "Дружбе" займет еще несколько часов
Сбор разлитой нефти после аварии на "Дружбе" займет еще несколько часов - РИА Новости, 12.10.2022
Сбор разлитой нефти после аварии на "Дружбе" займет еще несколько часов
Сбор разлитой нефти после аварии на участке нефтепровода "Дружба" в Польше займет еще несколько часов, сообщает польский оператор PERN. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:36
2022-10-12T12:47
в мире
польша
германия
нефть
нефтепровод "дружба"
россия
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ВАРШАВА, 12 окт - РИА Новости. Сбор разлитой нефти после аварии на участке нефтепровода "Дружба" в Польше займет еще несколько часов, сообщает польский оператор PERN.Ранее оператор сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию."На месте происшествия работают все службы, отвечающие за устранение последствий данной ситуации. После сбора нефти, которая вытекла из трубопровода, к действию немедленно приступят технические службы. Они изучат точные причины происшествия и отремонтируют трубопровод. На месте также находятся службы, отвечающие за восстановление загрязненной местности. По оценкам PERN, удаление загрязняющих веществ займет еще несколько часов", - говорится в сообщении.
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в мире, польша, германия, нефть, нефтепровод "дружба", россия
В мире, Польша, Германия, Нефть, Нефтепровод "Дружба", Россия
12:36 12.10.2022 (обновлено: 12:47 12.10.2022)
 
Сбор разлитой нефти после аварии на "Дружбе" займет еще несколько часов

Сбор разлитой нефти после аварии на нефтепроводе "Дружба" займет еще несколько часов

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 окт - РИА Новости. Сбор разлитой нефти после аварии на участке нефтепровода "Дружба" в Польше займет еще несколько часов, сообщает польский оператор PERN.
Ранее оператор сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.
"На месте происшествия работают все службы, отвечающие за устранение последствий данной ситуации. После сбора нефти, которая вытекла из трубопровода, к действию немедленно приступят технические службы. Они изучат точные причины происшествия и отремонтируют трубопровод. На месте также находятся службы, отвечающие за восстановление загрязненной местности. По оценкам PERN, удаление загрязняющих веществ займет еще несколько часов", - говорится в сообщении.
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