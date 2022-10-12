https://ria.ru/20221012/neft-1823334869.html

Новак: Россия ожидает восстановления добычи нефти на проекте "Сахалин 1"

Новак: Россия ожидает восстановления добычи нефти на проекте "Сахалин 1" - РИА Новости, 12.10.2022

Новак: Россия ожидает восстановления добычи нефти на проекте "Сахалин 1"

Россия ожидает восстановления добычи нефти и газа на проекте "Сахалин-1" после смены оператора, этот проект должен работать, сказал журналистам в кулуарах РЭН... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:26

2022-10-12T12:26

2022-10-12T13:15

россия

группа газ

экономика

цены на нефть

владимир путин

александр новак

москва

сахалинская область

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия ожидает восстановления добычи нефти и газа на проекте "Сахалин-1" после смены оператора, этот проект должен работать, сказал журналистам в кулуарах РЭН вице-премьер РФ Александр Новак."Да, безусловно, мы считаем, что этот проект должен работать, это важно для страны, для Сахалинской области. Восстановление нужно добычи нефти, газа", - ответил Новак на вопрос, ожидается ли восстановление добычи нефти и газа на проекте "Сахалин-1" после смены оператора.Оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" Exxon Mobil), владеющий его долей в 30%, в марте заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего добыча нефти и газа сначала была снижена, а затем полностью остановлена. Другие акционеры "Сахалина-1" - "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).В результате в пятницу президент РФ Владимир Путин указом распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора "Сахалина-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управлять новым оператором "Сахалина-1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221009/isk-1822652051.html

https://ria.ru/20221009/neft-1822556516.html

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россия, группа газ, экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, москва, сахалинская область, exxon mobil, роснефть