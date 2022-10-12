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Новак: Россия ожидает восстановления добычи нефти на проекте "Сахалин 1" - РИА Новости, 12.10.2022
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Новак: Россия ожидает восстановления добычи нефти на проекте "Сахалин 1"
Новак: Россия ожидает восстановления добычи нефти на проекте "Сахалин 1" - РИА Новости, 12.10.2022
Новак: Россия ожидает восстановления добычи нефти на проекте "Сахалин 1"
Россия ожидает восстановления добычи нефти и газа на проекте "Сахалин-1" после смены оператора, этот проект должен работать, сказал журналистам в кулуарах РЭН... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:26
2022-10-12T13:15
россия
группа газ
экономика
цены на нефть
владимир путин
александр новак
москва
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия ожидает восстановления добычи нефти и газа на проекте "Сахалин-1" после смены оператора, этот проект должен работать, сказал журналистам в кулуарах РЭН вице-премьер РФ Александр Новак."Да, безусловно, мы считаем, что этот проект должен работать, это важно для страны, для Сахалинской области. Восстановление нужно добычи нефти, газа", - ответил Новак на вопрос, ожидается ли восстановление добычи нефти и газа на проекте "Сахалин-1" после смены оператора.Оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" Exxon Mobil), владеющий его долей в 30%, в марте заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего добыча нефти и газа сначала была снижена, а затем полностью остановлена. Другие акционеры "Сахалина-1" - "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).В результате в пятницу президент РФ Владимир Путин указом распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора "Сахалина-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управлять новым оператором "Сахалина-1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221009/isk-1822652051.html
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россия, группа газ, экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, москва, сахалинская область, exxon mobil, роснефть
Россия, Группа ГАЗ, Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Александр Новак, Москва, Сахалинская область, Exxon Mobil, Роснефть
12:26 12.10.2022 (обновлено: 13:15 12.10.2022)
 
Новак: Россия ожидает восстановления добычи нефти на проекте "Сахалин 1"

Новак ожидает восстановления добычи нефти и газа на "Сахалине 1" после смены оператора

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМорская платформа "Орлан" в Охотском море
Морская платформа Орлан в Охотском море - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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Морская платформа "Орлан" в Охотском море. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия ожидает восстановления добычи нефти и газа на проекте "Сахалин-1" после смены оператора, этот проект должен работать, сказал журналистам в кулуарах РЭН вице-премьер РФ Александр Новак.
"Да, безусловно, мы считаем, что этот проект должен работать, это важно для страны, для Сахалинской области. Восстановление нужно добычи нефти, газа", - ответил Новак на вопрос, ожидается ли восстановление добычи нефти и газа на проекте "Сахалин-1" после смены оператора.
Наземная буровая установка Ястреб на эксплуатационном объекте морского месторождения Чайво, находящегося в 8-11 км от берега и разрабатываемого в рамках проекта Сахалин-1 - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 20:15
Генпрокуратура и Минфин подали иск на экс-оператора проекта "Сахалин 1"
Оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" Exxon Mobil), владеющий его долей в 30%, в марте заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего добыча нефти и газа сначала была снижена, а затем полностью остановлена. Другие акционеры "Сахалина-1" - "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).
В результате в пятницу президент РФ Владимир Путин указом распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора "Сахалина-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управлять новым оператором "Сахалина-1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
На территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 04:17
В Японии заявили о важности проекта "Сахалин-1"
 
РоссияГруппа ГАЗЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинАлександр НовакМоскваСахалинская областьExxon MobilРоснефть
 
 
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