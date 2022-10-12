https://ria.ru/20221012/neft-1823306262.html

В Индонезии раскритиковали попытки США ограничить цены на российскую нефть

В Индонезии раскритиковали попытки США ограничить цены на российскую нефть - РИА Новости, 12.10.2022

В Индонезии раскритиковали попытки США ограничить цены на российскую нефть

Стремление Запада ввести потолок цен на российскую нефть может повлиять на рынки других товаров и усугубить экономическую нестабильность в мире, заявила министр РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:52

2022-10-12T10:52

2022-10-12T11:52

индонезия

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владимир путин

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Стремление Запада ввести потолок цен на российскую нефть может повлиять на рынки других товаров и усугубить экономическую нестабильность в мире, заявила министр финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати, слова которой приводит портал Gulf News.Индонезия, крупный экспортер сырьевых товаров, оказалась среди тех стран, кого не убеждают американские аргументы в пользу ограничения цен на российское сырье.По словам Индравати, когда США вводят санкции с использованием экономических инструментов, это влияет на весь мировой рынок. "И это создает неопределенность не только для Индонезии, но и для всех других стран, что не может не иметь неприятные последствия", — считает министр.Она отметила, что недавние усилия по установлению потолка цен сказались на решении участников сделки ОПЕК+ сократить добычу нефти. А это, добавила Индравати, разочаровало президента Джо Байдена и подорвало усилия Белого дома по снижению мировых цен на энергоносители перед промежуточными выборами в США.В 2016 году Индонезия вышла из картеля ОПЕК, став нетто-импортером нефти. Но она остается крупным экспортером таких товаров, как природный газ, уголь, никель и пальмовое масло. В результате, по словам министра финансов, любые ограничения цен будут угрожать экономическому здоровью страны.США выступили с идеей установить лимит цен на российскую нефть, чтобы лишить Москву доходов от энергоносителей. Это предложение поддержали страны "Большой семерки", но такие крупные потребители, как Индия и Китай, а также многие развивающиеся страны к ним не присоединились.Президент Владимир Путин, комментируя заявления о потолке цен, отметил, что Россия ничего не будет поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам, а Запад находится не в том положении, чтобы диктовать ей свою волю.

https://ria.ru/20221012/opek-1823259676.html

https://ria.ru/20221011/g20-1823128325.html

https://ria.ru/20221009/neft-1822599981.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

индонезия, россия, сша, опек, джо байден, владимир путин, экономика, цены на нефть