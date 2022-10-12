12:25 12.10.2022 (обновлено: 12:35 12.10.2022)
Хаависто: НАТО вступится за Финляндию даже до ее вступления в блок
Глава МИД Финляндии Хаависто: НАТО вступится за Хельсинки даже до его вступления в блок
© AP Photo / Bernat ArmangueПодписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО
© AP Photo / Bernat Armangue
Подписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Финляндия в случае угрозы получит поддержку от партнеров по Североатлантическому альянсу даже до фактического вступления в НАТО, сообщает Yle со ссылкой на министра иностранных дел страны Пекка Хаависто.
"Находясь в зале ожидания НАТО, мы получили гарантию поддержки от многих важных игроков блока, включая США, Великобританию, ключевых европейских стран", — отметил дипломат в утреннем ток-шоу Ylen aamu.
Он выразил уверенность, что в случае серьезной угрозы, Финляндия получит помощь от членов НАТО даже до официального принятия в альянс.
Протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 27 членов НАТО. Турция пока не подписала его.