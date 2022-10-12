https://ria.ru/20221012/nato-1823334732.html

Хаависто: НАТО вступится за Финляндию даже до ее вступления в блок

Хаависто: НАТО вступится за Финляндию даже до ее вступления в блок - РИА Новости, 12.10.2022

Хаависто: НАТО вступится за Финляндию даже до ее вступления в блок

Финляндия в случае угрозы получит поддержку от партнеров по Североатлантическому альянсу даже до фактического вступления в НАТО, сообщает Yle со ссылкой на... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:25

2022-10-12T12:25

2022-10-12T12:35

в мире

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нато

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Финляндия в случае угрозы получит поддержку от партнеров по Североатлантическому альянсу даже до фактического вступления в НАТО, сообщает Yle со ссылкой на министра иностранных дел страны Пекка Хаависто.Он выразил уверенность, что в случае серьезной угрозы, Финляндия получит помощь от членов НАТО даже до официального принятия в альянс.Ранее Хаависто заявил, что Финляндия, Швеция и Турция уже в октябре могу провести встречу по вступлению Хельсинки в блок.Протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 27 членов НАТО. Турция пока не подписала его.

https://ria.ru/20221012/obeschaniya-1823267079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, пекка хаависто, финляндия, швеция, турция, нато