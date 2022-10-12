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Хаависто: НАТО вступится за Финляндию даже до ее вступления в блок - РИА Новости, 12.10.2022
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Хаависто: НАТО вступится за Финляндию даже до ее вступления в блок
Хаависто: НАТО вступится за Финляндию даже до ее вступления в блок - РИА Новости, 12.10.2022
Хаависто: НАТО вступится за Финляндию даже до ее вступления в блок
Финляндия в случае угрозы получит поддержку от партнеров по Североатлантическому альянсу даже до фактического вступления в НАТО, сообщает Yle со ссылкой на... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:25
2022-10-12T12:35
в мире
пекка хаависто
финляндия
швеция
турция
нато
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Финляндия в случае угрозы получит поддержку от партнеров по Североатлантическому альянсу даже до фактического вступления в НАТО, сообщает Yle со ссылкой на министра иностранных дел страны Пекка Хаависто.Он выразил уверенность, что в случае серьезной угрозы, Финляндия получит помощь от членов НАТО даже до официального принятия в альянс.Ранее Хаависто заявил, что Финляндия, Швеция и Турция уже в октябре могу провести встречу по вступлению Хельсинки в блок.Протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 27 членов НАТО. Турция пока не подписала его.
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в мире, пекка хаависто, финляндия, швеция, турция, нато
В мире, Пекка Хаависто, Финляндия, Швеция, Турция, НАТО
12:25 12.10.2022 (обновлено: 12:35 12.10.2022)
 
Хаависто: НАТО вступится за Финляндию даже до ее вступления в блок

Глава МИД Финляндии Хаависто: НАТО вступится за Хельсинки даже до его вступления в блок

© AP Photo / Bernat ArmangueПодписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО
Подписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Подписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Финляндия в случае угрозы получит поддержку от партнеров по Североатлантическому альянсу даже до фактического вступления в НАТО, сообщает Yle со ссылкой на министра иностранных дел страны Пекка Хаависто.
"Находясь в зале ожидания НАТО, мы получили гарантию поддержки от многих важных игроков блока, включая США, Великобританию, ключевых европейских стран", — отметил дипломат в утреннем ток-шоу Ylen aamu.
Он выразил уверенность, что в случае серьезной угрозы, Финляндия получит помощь от членов НАТО даже до официального принятия в альянс.
Ранее Хаависто заявил, что Финляндия, Швеция и Турция уже в октябре могу провести встречу по вступлению Хельсинки в блок.
Протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 27 членов НАТО. Турция пока не подписала его.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
03:30
Боррель признал, что НАТО могла не выполнить часть обещаний перед Россией
 
В миреПекка ХаавистоФинляндияШвецияТурцияНАТО
 
 
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