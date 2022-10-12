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США обсуждают расширение своего военного присутствия в Греции - РИА Новости, 12.10.2022
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США обсуждают расширение своего военного присутствия в Греции
США обсуждают расширение своего военного присутствия в Греции - РИА Новости, 12.10.2022
США обсуждают расширение своего военного присутствия в Греции
Помощник заместителя министра обороны США Саша Бейкер обсудила с заместителем министра национальной обороны Греции Николаосом Хардалиасом перспективы расширения РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T04:06
2022-10-12T04:06
в мире
греция
нато
министерство обороны сша
сша
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Помощник заместителя министра обороны США Саша Бейкер обсудила с заместителем министра национальной обороны Греции Николаосом Хардалиасом перспективы расширения американского военного присутствия в Греции, сообщил Пентагон.Стороны также отметили значение порта Александропулиса для "устойчивого доступа к восточному флангу НАТО и, особенно, оказания помощи Украине".Бейкер поблагодарила Грецию за поддержку Украины и высказалась за продолжение греко-турецкого диалога для снижения напряженности в регионе.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, греция, нато, министерство обороны сша, сша
В мире, Греция, НАТО, Министерство обороны США, США
04:06 12.10.2022
 
США обсуждают расширение своего военного присутствия в Греции

Пентагон сообщил об обсуждениях расширения военного присутствия США в Греции

© Фото : U.S. Navy / Heather JudkinsАмериканская атомная подводная лодка "Ньюпорт-Ньюс" у берегов Греции
Американская атомная подводная лодка Ньюпорт-Ньюс у берегов Греции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : U.S. Navy / Heather Judkins
Американская атомная подводная лодка "Ньюпорт-Ньюс" у берегов Греции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Помощник заместителя министра обороны США Саша Бейкер обсудила с заместителем министра национальной обороны Греции Николаосом Хардалиасом перспективы расширения американского военного присутствия в Греции, сообщил Пентагон.
"Оба руководителя обменялись мнениями о расширении военного присутствия США в бухте Суда и иных районах Греции для усиления поддержки альянса НАТО, особенно в Восточном Средиземноморье, на Балканах, в Черном море и на южном фланге НАТО", - сказано в пресс-релизе.
Стороны также отметили значение порта Александропулиса для "устойчивого доступа к восточному флангу НАТО и, особенно, оказания помощи Украине".
Бейкер поблагодарила Грецию за поддержку Украины и высказалась за продолжение греко-турецкого диалога для снижения напряженности в регионе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреГрецияНАТОМинистерство обороны СШАСША
 
 
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