https://ria.ru/20221012/nato-1823268859.html

США обсуждают расширение своего военного присутствия в Греции

США обсуждают расширение своего военного присутствия в Греции - РИА Новости, 12.10.2022

США обсуждают расширение своего военного присутствия в Греции

Помощник заместителя министра обороны США Саша Бейкер обсудила с заместителем министра национальной обороны Греции Николаосом Хардалиасом перспективы расширения РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T04:06

2022-10-12T04:06

2022-10-12T04:06

в мире

греция

нато

министерство обороны сша

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152764/52/1527645205_0:371:3545:2365_1920x0_80_0_0_9d36b50ff25f2544458389c98afe5793.jpg

ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Помощник заместителя министра обороны США Саша Бейкер обсудила с заместителем министра национальной обороны Греции Николаосом Хардалиасом перспективы расширения американского военного присутствия в Греции, сообщил Пентагон.Стороны также отметили значение порта Александропулиса для "устойчивого доступа к восточному флангу НАТО и, особенно, оказания помощи Украине".Бейкер поблагодарила Грецию за поддержку Украины и высказалась за продолжение греко-турецкого диалога для снижения напряженности в регионе.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221005/turtsiya-1821594336.html

греция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, нато, министерство обороны сша, сша