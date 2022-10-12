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Российские силы поразили штаб "Правого сектора"* под Запорожьем
Российские силы поразили штаб "Правого сектора"* под Запорожьем - РИА Новости, 12.10.2022
Российские силы поразили штаб "Правого сектора"* под Запорожьем
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразили штаб украинской националистической организации "Правый сектор"*, а также узел связи РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:13
2022-10-12T15:13
2022-10-12T16:29
специальная военная операция на украине
россия
запорожье
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
правый сектор
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразили штаб украинской националистической организации "Правый сектор"*, а также узел связи "Азова"* под Запорожьем, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."В районе города Запорожье поражены штаб националистического формирования "Правый сектор"*, узел связи националистического формирования "Азов"* и два пункта временной дислокации иностранных наемников", - говорится в сообщении.*Запрещенная в России экстремистская организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, запорожье, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, правый сектор
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Правый сектор
15:13 12.10.2022 (обновлено: 16:29 12.10.2022)
Российские силы поразили штаб "Правого сектора"* под Запорожьем
ВКС поразили штаб "Правого сектора"*, узел связи "Азова"* и пункты дислокации наемников