https://ria.ru/20221012/naemniki-1823397785.html

Российские силы поразили штаб "Правого сектора"* под Запорожьем

Российские силы поразили штаб "Правого сектора"* под Запорожьем - РИА Новости, 12.10.2022

Российские силы поразили штаб "Правого сектора"* под Запорожьем

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразили штаб украинской националистической организации "Правый сектор"*, а также узел связи РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:13

2022-10-12T15:13

2022-10-12T16:29

специальная военная операция на украине

россия

запорожье

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

правый сектор

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразили штаб украинской националистической организации "Правый сектор"*, а также узел связи "Азова"* под Запорожьем, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."В районе города Запорожье поражены штаб националистического формирования "Правый сектор"*, узел связи националистического формирования "Азов"* и два пункта временной дислокации иностранных наемников", - говорится в сообщении.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20221012/spetsoperatsiya-1823399490.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, запорожье, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, правый сектор