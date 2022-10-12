https://ria.ru/20221012/mvf-1823526292.html
Внешнее финансирование Украины в 2022 году составит 35 миллиардов долларов
Внешнее финансирование Украины в 2022 году составит 35 миллиардов долларов - РИА Новости, 12.10.2022
Внешнее финансирование Украины в 2022 году составит 35 миллиардов долларов
Украина в 2022 году договорилась о внешнем финансировании на общую сумму 35 миллиардов долларов, сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:48
2022-10-12T20:48
2022-10-12T20:53
экономика
кристалина георгиева
украина
киев
мвф
всемирный банк
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Украина в 2022 году договорилась о внешнем финансировании на общую сумму 35 миллиардов долларов, сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева."В партнерстве с украинскими властями мы достигли значительного результата в 2022 году: договорились о финансировании в виде грантов и кредитов на сумму 35 миллиардов долларов от международных партнеров Украины", - заявила она, выступая в рамках конференции МВФ и Всемирного банка на министерской встрече по помощи Украине.Как уточнила глава МВФ, по текущим оценкам фонда, этой суммы должно быть достаточно для покрытия финансовых потребностей Киева в 2022 году.Кроме того, МВФ рассчитывает в ближайшее время начать обсуждение с властями Украины бюджета и приоритетных направлений политики на 2023 год, заявила глава Георгиева."Мы вскоре начнем личные обсуждения с властями по бюджету на 2023 год и их ключевым приоритетам в политике", - сообщила она, выступая в рамках конференции МВФ и Всемирного банка на министерской встрече по помощи Украине.Георгиева отметила, что в Киеве начинают приводить в норму экономическую политику, критически необходимую для экономической и финансовой стабильности."Важно, что власти находятся в процессе подготовки бюджета на 2023 год, который станет ключевым ингредиентом экономического управления в этой сложной ситуации", - добавила она.
https://ria.ru/20221012/rost-1823434838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, кристалина георгиева, украина, киев, мвф, всемирный банк, цены на нефть
Экономика, Кристалина Георгиева, Украина, Киев, МВФ, Всемирный банк, Цены на нефть
20:48 12.10.2022 (обновлено: 20:53 12.10.2022)
Внешнее финансирование Украины в 2022 году составит 35 миллиардов долларов
МВФ: Украина договорилась о внешнем финансировании на 35 миллиардов долларов в 2022 году
ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Украина в 2022 году договорилась о внешнем финансировании на общую сумму 35 миллиардов долларов, сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"В партнерстве с украинскими властями мы достигли значительного результата в 2022 году: договорились о финансировании в виде грантов и кредитов на сумму 35 миллиардов долларов от международных партнеров Украины", - заявила она, выступая в рамках конференции МВФ и Всемирного банка
на министерской встрече по помощи Украине.
Как уточнила глава МВФ, по текущим оценкам фонда, этой суммы должно быть достаточно для покрытия финансовых потребностей Киева
в 2022 году.
Кроме того, МВФ рассчитывает в ближайшее время начать обсуждение с властями Украины бюджета и приоритетных направлений политики на 2023 год, заявила глава Георгиева.
"Мы вскоре начнем личные обсуждения с властями по бюджету на 2023 год и их ключевым приоритетам в политике", - сообщила она, выступая в рамках конференции МВФ и Всемирного банка на министерской встрече по помощи Украине.
Георгиева отметила, что в Киеве начинают приводить в норму экономическую политику, критически необходимую для экономической и финансовой стабильности.
"Важно, что власти находятся в процессе подготовки бюджета на 2023 год, который станет ключевым ингредиентом экономического управления в этой сложной ситуации", - добавила она.