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МВФ призвал снять ограничения на экспорт продуктов питания и продовольствия - РИА Новости, 12.10.2022
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МВФ призвал снять ограничения на экспорт продуктов питания и продовольствия
МВФ призвал снять ограничения на экспорт продуктов питания и продовольствия - РИА Новости, 12.10.2022
МВФ призвал снять ограничения на экспорт продуктов питания и продовольствия
Снятие ограничений на экспорт продуктов питания и удобрений необходимо для решения продовольственного кризиса, заявил в среду директор департамента по бюджетным РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:51
2022-10-12T16:51
мвф
продовольствие
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Снятие ограничений на экспорт продуктов питания и удобрений необходимо для решения продовольственного кризиса, заявил в среду директор департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар на брифинге для журналистов.Гаспар также призвал к срочным мерам поддержки в решении проблемы продовольственной безопасности и экстремальной бедности, которые "вызывают особое беспокойство" МВФ."Если мы хотим избежать катастрофы, катастрофических последствий, то сейчас пришло время действовать", - добавил он.
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мвф, продовольствие
МВФ, Продовольствие
16:51 12.10.2022
 
МВФ призвал снять ограничения на экспорт продуктов питания и продовольствия

МВФ призвал снять ограничения на экспорт еды для решения продовольственного кризиса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Снятие ограничений на экспорт продуктов питания и удобрений необходимо для решения продовольственного кризиса, заявил в среду директор департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар на брифинге для журналистов.
"Продовольственный кризис необходимо решать на глобальном уровне широким набором инициатив, включая снятие ограничений на экспорт продуктов питания и продовольствия", - отметил он.
Гаспар также призвал к срочным мерам поддержки в решении проблемы продовольственной безопасности и экстремальной бедности, которые "вызывают особое беспокойство" МВФ.
"Если мы хотим избежать катастрофы, катастрофических последствий, то сейчас пришло время действовать", - добавил он.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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