https://ria.ru/20221012/mvf-1823440302.html

МВФ призвал снять ограничения на экспорт продуктов питания и продовольствия

МВФ призвал снять ограничения на экспорт продуктов питания и продовольствия - РИА Новости, 12.10.2022

МВФ призвал снять ограничения на экспорт продуктов питания и продовольствия

Снятие ограничений на экспорт продуктов питания и удобрений необходимо для решения продовольственного кризиса, заявил в среду директор департамента по бюджетным РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:51

2022-10-12T16:51

2022-10-12T16:51

мвф

продовольствие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/68/1529016862_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_c0dddefbd5680684c6201bc75d73cb91.jpg

ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Снятие ограничений на экспорт продуктов питания и удобрений необходимо для решения продовольственного кризиса, заявил в среду директор департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар на брифинге для журналистов.Гаспар также призвал к срочным мерам поддержки в решении проблемы продовольственной безопасности и экстремальной бедности, которые "вызывают особое беспокойство" МВФ."Если мы хотим избежать катастрофы, катастрофических последствий, то сейчас пришло время действовать", - добавил он.

https://ria.ru/20221012/rost-1823434838.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

мвф, продовольствие