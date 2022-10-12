https://ria.ru/20221012/mvf-1823440302.html
МВФ призвал снять ограничения на экспорт продуктов питания и продовольствия
МВФ призвал снять ограничения на экспорт продуктов питания и продовольствия - РИА Новости, 12.10.2022
МВФ призвал снять ограничения на экспорт продуктов питания и продовольствия
Снятие ограничений на экспорт продуктов питания и удобрений необходимо для решения продовольственного кризиса, заявил в среду директор департамента по бюджетным РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:51
2022-10-12T16:51
2022-10-12T16:51
мвф
продовольствие
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Снятие ограничений на экспорт продуктов питания и удобрений необходимо для решения продовольственного кризиса, заявил в среду директор департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар на брифинге для журналистов.Гаспар также призвал к срочным мерам поддержки в решении проблемы продовольственной безопасности и экстремальной бедности, которые "вызывают особое беспокойство" МВФ."Если мы хотим избежать катастрофы, катастрофических последствий, то сейчас пришло время действовать", - добавил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мвф, продовольствие
МВФ призвал снять ограничения на экспорт продуктов питания и продовольствия
МВФ призвал снять ограничения на экспорт еды для решения продовольственного кризиса
ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Снятие ограничений на экспорт продуктов питания и удобрений необходимо для решения продовольственного кризиса, заявил в среду директор департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар на брифинге для журналистов.
"Продовольственный кризис необходимо решать на глобальном уровне широким набором инициатив, включая снятие ограничений на экспорт продуктов питания и продовольствия", - отметил он.
Гаспар также призвал к срочным мерам поддержки в решении проблемы продовольственной безопасности и экстремальной бедности, которые "вызывают особое беспокойство" МВФ
.
"Если мы хотим избежать катастрофы, катастрофических последствий, то сейчас пришло время действовать", - добавил он.