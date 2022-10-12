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Илон Маск выпустил парфюм с неожиданным запахом - РИА Новости, 12.10.2022
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Культура
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Илон Маск выпустил парфюм с неожиданным запахом
Илон Маск выпустил парфюм с неожиданным запахом - РИА Новости, 12.10.2022
Илон Маск выпустил парфюм с неожиданным запахом
Илон Маск запустил парфюм с запахом жженых волос, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:53
2022-10-12T12:53
культура
новости культуры
стиль жизни
илон маск
парфюмерия
волосы
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Илон Маск запустил парфюм с запахом жженых волос, сообщает Bloomberg. Аромат миллиардер описал как "суть отвратительного желания". Цена флакона — сто долларов. Магнат утверждает, что продано уже 10000 экземпляров. Маск пошутил, что вхождение в парфюмерный бизнес было неизбежным, учитывая его фамилию ("Musk" можно перевести как "мускус", так называется нота, которая часто используется при создании ароматов).В сентябре бизнесмен заявил, что одна из его компаний выпустит духи для мужчин, которые помогут выделиться им толпе.
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новости культуры, стиль жизни, илон маск, парфюмерия, волосы
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, Илон Маск, Парфюмерия, Волосы
12:53 12.10.2022
 
Илон Маск выпустил парфюм с неожиданным запахом

Илон Маск запустил парфюм с запахом жженых волос стоимостью сто долларов за флакон

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Илон Маск запустил парфюм с запахом жженых волос, сообщает Bloomberg.
Аромат миллиардер описал как "суть отвратительного желания".
Цена флакона — сто долларов. Магнат утверждает, что продано уже 10000 экземпляров.
Маск пошутил, что вхождение в парфюмерный бизнес было неизбежным, учитывая его фамилию ("Musk" можно перевести как "мускус", так называется нота, которая часто используется при создании ароматов).
В сентябре бизнесмен заявил, что одна из его компаний выпустит духи для мужчин, которые помогут выделиться им толпе.
Илон Маск / Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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