https://ria.ru/20221012/musk-1823338082.html

Илон Маск выпустил парфюм с неожиданным запахом

Илон Маск выпустил парфюм с неожиданным запахом - РИА Новости, 12.10.2022

Илон Маск выпустил парфюм с неожиданным запахом

Илон Маск запустил парфюм с запахом жженых волос, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:53

2022-10-12T12:53

2022-10-12T12:53

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Илон Маск запустил парфюм с запахом жженых волос, сообщает Bloomberg. Аромат миллиардер описал как "суть отвратительного желания". Цена флакона — сто долларов. Магнат утверждает, что продано уже 10000 экземпляров. Маск пошутил, что вхождение в парфюмерный бизнес было неизбежным, учитывая его фамилию ("Musk" можно перевести как "мускус", так называется нота, которая часто используется при создании ароматов).В сентябре бизнесмен заявил, что одна из его компаний выпустит духи для мужчин, которые помогут выделиться им толпе.

https://ria.ru/20221011/west-1823133512.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стиль жизни, илон маск, парфюмерия, волосы