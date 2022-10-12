https://ria.ru/20221012/mts-1823356755.html

Компания МТС изучит предписание ФАС

Компания МТС изучит предписание ФАС - РИА Новости, 12.10.2022

Компания МТС изучит предписание ФАС

МТС пока не получила официальное предписание ФАС, компания будет изучать доводы ведомства после получения официального текста решения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:43

2022-10-12T13:43

2022-10-12T13:45

мтс

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

экономика

жкх

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155591/17/1555911750_0:239:2849:1841_1920x0_80_0_0_2f3d6a4a45a7dc637ead7f74baa42e9c.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. МТС пока не получила официальное предписание ФАС, компания будет изучать доводы ведомства после получения официального текста решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе мобильного оператора.Ранее в среду Федеральная антимонопольная служба признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства: оператор связи необоснованно повысил стоимость услуг для абонентов - более чем на 20% в нынешнем году при инфляции в 10,5%. Ведомство предписало компании снизить тарифы до экономически обоснованного уровня, как уточнялось, размер штрафа будет определен в ходе административного расследования."Мы пока не получили официальное предписание ФАС... Компания будет изучать доводы ФАС после получения официального текста решения", - говорится в сообщении.В МТС также отметили, что при корректировке тарифов учитывался рост затрат на обслуживание телеком-инфраструктуры, который превышает рост доходов от оказания услуг связи."Необходимые подтверждения этому были представлены комиссии", - подчеркнули в компании.В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.

https://ria.ru/20220721/dannye-1804045930.html

https://ria.ru/20220803/fas-1806894125.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мтс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, экономика, жкх, федеральная служба государственной статистики (росстат)