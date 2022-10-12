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Компания МТС изучит предписание ФАС - РИА Новости, 12.10.2022
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Компания МТС изучит предписание ФАС
Компания МТС изучит предписание ФАС - РИА Новости, 12.10.2022
Компания МТС изучит предписание ФАС
МТС пока не получила официальное предписание ФАС, компания будет изучать доводы ведомства после получения официального текста решения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:43
2022-10-12T13:45
мтс
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
экономика
жкх
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. МТС пока не получила официальное предписание ФАС, компания будет изучать доводы ведомства после получения официального текста решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе мобильного оператора.Ранее в среду Федеральная антимонопольная служба признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства: оператор связи необоснованно повысил стоимость услуг для абонентов - более чем на 20% в нынешнем году при инфляции в 10,5%. Ведомство предписало компании снизить тарифы до экономически обоснованного уровня, как уточнялось, размер штрафа будет определен в ходе административного расследования."Мы пока не получили официальное предписание ФАС... Компания будет изучать доводы ФАС после получения официального текста решения", - говорится в сообщении.В МТС также отметили, что при корректировке тарифов учитывался рост затрат на обслуживание телеком-инфраструктуры, который превышает рост доходов от оказания услуг связи."Необходимые подтверждения этому были представлены комиссии", - подчеркнули в компании.В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.
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мтс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, экономика, жкх, федеральная служба государственной статистики (росстат)
МТС, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия, Экономика, ЖКХ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
13:43 12.10.2022 (обновлено: 13:45 12.10.2022)
 
Компания МТС изучит предписание ФАС

Компания МТС сообщила о намерении изучить предписание ФАС

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМТС
МТС - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МТС . Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. МТС пока не получила официальное предписание ФАС, компания будет изучать доводы ведомства после получения официального текста решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе мобильного оператора.
Ранее в среду Федеральная антимонопольная служба признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства: оператор связи необоснованно повысил стоимость услуг для абонентов - более чем на 20% в нынешнем году при инфляции в 10,5%. Ведомство предписало компании снизить тарифы до экономически обоснованного уровня, как уточнялось, размер штрафа будет определен в ходе административного расследования.
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"Мы пока не получили официальное предписание ФАС... Компания будет изучать доводы ФАС после получения официального текста решения", - говорится в сообщении.
В МТС также отметили, что при корректировке тарифов учитывался рост затрат на обслуживание телеком-инфраструктуры, который превышает рост доходов от оказания услуг связи.
"Необходимые подтверждения этому были представлены комиссии", - подчеркнули в компании.
В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.
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