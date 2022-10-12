https://ria.ru/20221012/most-1823426945.html
МВД Грузии заявило о непричастности страны к подрыву Крымского моста
МВД Грузии заявило о непричастности страны к подрыву Крымского моста - РИА Новости, 12.10.2022
МВД Грузии заявило о непричастности страны к подрыву Крымского моста
Грузия не причастна к делу о взрыве на Крымском мосту, подозрительные факты на грузинской таможне не фиксировались, заявил в среду заместитель главы МВД страны... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:21
2022-10-12T16:21
2022-10-12T16:33
грузия
чп на крымском мосту
происшествия
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ТБИЛИСИ, 12 окт - РИА Новости. Грузия не причастна к делу о взрыве на Крымском мосту, подозрительные факты на грузинской таможне не фиксировались, заявил в среду заместитель главы МВД страны Александр Дарахвелидзе."Грузия не имеет никакого отношения к упомянутому вопросу. Таможенный контроль в Грузии проходят как транзитные, так и нетранзитные грузы. Такого подозрительного факта зафиксировано не было", - сообщил Дарахвелидзе журналистам.ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, г. Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (г. Москва). На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.
https://ria.ru/20221012/most-1823384457.html
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грузия, чп на крымском мосту, происшествия
Грузия, ЧП на Крымском мосту, Происшествия
16:21 12.10.2022 (обновлено: 16:33 12.10.2022)
МВД Грузии заявило о непричастности страны к подрыву Крымского моста
МВД Грузии: страна не причастна к подрыву Крымского моста
ТБИЛИСИ, 12 окт - РИА Новости. Грузия не причастна к делу о взрыве на Крымском мосту, подозрительные факты на грузинской таможне не фиксировались, заявил в среду заместитель главы МВД страны Александр Дарахвелидзе.
"Грузия не имеет никакого отношения к упомянутому вопросу. Таможенный контроль в Грузии проходят как транзитные, так и нетранзитные грузы. Такого подозрительного факта зафиксировано не было", - сообщил Дарахвелидзе журналистам.
ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.
По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, г. Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (г. Москва). На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.