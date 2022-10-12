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МВД Грузии заявило о непричастности страны к подрыву Крымского моста - РИА Новости, 12.10.2022
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МВД Грузии заявило о непричастности страны к подрыву Крымского моста
МВД Грузии заявило о непричастности страны к подрыву Крымского моста - РИА Новости, 12.10.2022
МВД Грузии заявило о непричастности страны к подрыву Крымского моста
Грузия не причастна к делу о взрыве на Крымском мосту, подозрительные факты на грузинской таможне не фиксировались, заявил в среду заместитель главы МВД страны... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:21
2022-10-12T16:33
грузия
чп на крымском мосту
происшествия
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ТБИЛИСИ, 12 окт - РИА Новости. Грузия не причастна к делу о взрыве на Крымском мосту, подозрительные факты на грузинской таможне не фиксировались, заявил в среду заместитель главы МВД страны Александр Дарахвелидзе."Грузия не имеет никакого отношения к упомянутому вопросу. Таможенный контроль в Грузии проходят как транзитные, так и нетранзитные грузы. Такого подозрительного факта зафиксировано не было", - сообщил Дарахвелидзе журналистам.ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, г. Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (г. Москва). На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.
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грузия, чп на крымском мосту, происшествия
Грузия, ЧП на Крымском мосту, Происшествия
16:21 12.10.2022 (обновлено: 16:33 12.10.2022)
 
МВД Грузии заявило о непричастности страны к подрыву Крымского моста

МВД Грузии: страна не причастна к подрыву Крымского моста

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖелезнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 12 окт - РИА Новости. Грузия не причастна к делу о взрыве на Крымском мосту, подозрительные факты на грузинской таможне не фиксировались, заявил в среду заместитель главы МВД страны Александр Дарахвелидзе.
"Грузия не имеет никакого отношения к упомянутому вопросу. Таможенный контроль в Грузии проходят как транзитные, так и нетранзитные грузы. Такого подозрительного факта зафиксировано не было", - сообщил Дарахвелидзе журналистам.
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:41
Генерал рассказал, что помогло скрыть взрывчатку в фуре на Крымском мосту
ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.
По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, г. Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (г. Москва). На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
16:07
В Болгарии расследуют данные о грузе, взорванном на Крымском мосту
 
ГрузияЧП на Крымском мостуПроисшествия
 
 
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