https://ria.ru/20221012/most-1823422076.html

Подозреваемую в теракте на Крымском мосту компанию регистрировали в Армении

Подозреваемую в теракте на Крымском мосту компанию регистрировали в Армении - РИА Новости, 12.10.2022

Подозреваемую в теракте на Крымском мосту компанию регистрировали в Армении

Фигурирующая в сообщении ФСБ РФ о теракте на Крымском мосту фирма "ГУ АР ДЖИ ГРУП" была зарегистрирована в Армении в апреле 2021 года, сообщается на сайте... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:07

2022-10-12T16:07

2022-10-12T16:15

армения

чп на крымском мосту

происшествия

россия

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ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. Фигурирующая в сообщении ФСБ РФ о теракте на Крымском мосту фирма "ГУ АР ДЖИ ГРУП" была зарегистрирована в Армении в апреле 2021 года, сообщается на сайте электронного регистра правительства страны e-register.am.Согласно выложенной в открытый доступ информации, компания с таким названием была зарегистрирована в городе Алаверди 11 апреля 2021 года. Ее уставной капитал - 10 тысяч драмов (25 долларов по текущему курсу). Единственным участником со 100% долей указан Гурген Геворгович Шлепчян. В опубликованном на сайте e-register.am документе о регистрации рядом с пунктами "электронная почта", "сайт" и "телефон" проставлены прочерки.ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тысячи тонн и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, г. Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (г. Москва). На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.

https://ria.ru/20221012/delo-1823280785.html

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армения, чп на крымском мосту, происшествия, россия