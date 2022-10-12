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Работы на Крымском мосту ведут 250 специалистов

Работы на Крымском мосту ведут 250 специалистов - РИА Новости, 12.10.2022

Работы на Крымском мосту ведут 250 специалистов

Восстановительные работы на Крымском мосту ведут 250 специалистов и 30 единиц техники, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:29

2022-10-12T15:29

2022-10-12T15:32

марат хуснуллин

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

чп на крымском мосту

происшествия

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Восстановительные работы на Крымском мосту ведут 250 специалистов и 30 единиц техники, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Продолжаем работу на Крымском мосту. Сегодня погода нам помогает. Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня. Всего на мосту уже работают 250 человек и 30 единиц техники", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.

https://realty.ria.ru/20221010/krym-1822864890.html

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марат хуснуллин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чп на крымском мосту, происшествия