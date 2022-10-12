https://ria.ru/20221012/most-1823317275.html
ГП Армении поручила СНБ заняться материалами о теракте на Крымском мосту
ГП Армении поручила СНБ заняться материалами о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 12.10.2022
ГП Армении поручила СНБ заняться материалами о теракте на Крымском мосту
Генеральная прокуратура Армении поручила Службе национальной безопасности страны решить вопрос о возбуждении дела после сообщения ФСБ РФ о теракте на Крымском... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:34
2022-10-12T11:34
2022-10-12T12:44
происшествия
армения
чп на крымском мосту
в мире
крымский мост
россия
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ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении поручила Службе национальной безопасности страны решить вопрос о возбуждении дела после сообщения ФСБ РФ о теракте на Крымском посту, сообщили в пресс-службе армянского ведомства.ФСБ в среду сообщила, что совместно с СК РФ установлено, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления."Генеральная прокуратура Армении изучила информацию, распространенную сегодня Федеральной службой безопасности Российской Федерации, и публикации в различных средствах массовой информации. Учитывая, что в публикации содержались сведения о явном преступлении, генеральная прокуратура направила их в Следственный департамент СНБ Армении с поручением решить вопрос об инициировании уголовного дела", - говорится на сайте прокуратуры.Отмечается, что генпрокуратура Армении, используя предусмотренные законом инструменты, в том числе международный институт взаимопомощи, будет последовательна в раскрытии в полном объеме обстоятельств, указанных в обнародованных сведениях. В ведомстве пообещали предоставить в дальнейшем подробную информацию о результатах.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.Позднее Федеральная служба безопасности РФ опубликовала фото- и видеоматериалы о том, как украинская разведка готовила взрыв на Крымском мосту. Показаны кадры видеосъемки, на которых видно, как инспектор ДПС поверхностно осматривает содержимое фургона, мельком заглядывая в него. Также приведены фотографии причастных к организации теракта, рентгеновский снимок содержимого грузовика, сделанный на таможенном посту, и документы на поставку груза.
https://ria.ru/20221011/krym-1823209514.html
https://ria.ru/20221011/razvedka-1823201568.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, армения, чп на крымском мосту, в мире, крымский мост, россия
Происшествия, Армения, ЧП на Крымском мосту, В мире, Крымский мост, Россия
11:34 12.10.2022 (обновлено: 12:44 12.10.2022)
ГП Армении поручила СНБ заняться материалами о теракте на Крымском мосту
Генпрокуратура Армении поручила СНБ заняться материалами ФСБ о теракте на Крымском мосту
ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении поручила Службе национальной безопасности страны решить вопрос о возбуждении дела после сообщения ФСБ РФ о теракте на Крымском посту, сообщили в пресс-службе армянского ведомства.
ФСБ в среду сообщила, что совместно с СК РФ установлено, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.
"Генеральная прокуратура Армении изучила информацию, распространенную сегодня Федеральной службой безопасности Российской Федерации, и публикации в различных средствах массовой информации. Учитывая, что в публикации содержались сведения о явном преступлении, генеральная прокуратура направила их в Следственный департамент СНБ Армении с поручением решить вопрос об инициировании уголовного дела", - говорится на сайте прокуратуры.
Отмечается, что генпрокуратура Армении, используя предусмотренные законом инструменты, в том числе международный институт взаимопомощи, будет последовательна в раскрытии в полном объеме обстоятельств, указанных в обнародованных сведениях. В ведомстве пообещали предоставить в дальнейшем подробную информацию о результатах.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.
Позднее Федеральная служба безопасности РФ
опубликовала фото- и видеоматериалы о том, как украинская разведка готовила взрыв на Крымском мосту. Показаны кадры видеосъемки, на которых видно, как инспектор ДПС поверхностно осматривает содержимое фургона, мельком заглядывая в него. Также приведены фотографии причастных к организации теракта, рентгеновский снимок содержимого грузовика, сделанный на таможенном посту, и документы на поставку груза.