https://ria.ru/20221012/most-1823317275.html

ГП Армении поручила СНБ заняться материалами о теракте на Крымском мосту

ГП Армении поручила СНБ заняться материалами о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 12.10.2022

ГП Армении поручила СНБ заняться материалами о теракте на Крымском мосту

Генеральная прокуратура Армении поручила Службе национальной безопасности страны решить вопрос о возбуждении дела после сообщения ФСБ РФ о теракте на Крымском... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:34

2022-10-12T11:34

2022-10-12T12:44

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ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении поручила Службе национальной безопасности страны решить вопрос о возбуждении дела после сообщения ФСБ РФ о теракте на Крымском посту, сообщили в пресс-службе армянского ведомства.ФСБ в среду сообщила, что совместно с СК РФ установлено, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления."Генеральная прокуратура Армении изучила информацию, распространенную сегодня Федеральной службой безопасности Российской Федерации, и публикации в различных средствах массовой информации. Учитывая, что в публикации содержались сведения о явном преступлении, генеральная прокуратура направила их в Следственный департамент СНБ Армении с поручением решить вопрос об инициировании уголовного дела", - говорится на сайте прокуратуры.Отмечается, что генпрокуратура Армении, используя предусмотренные законом инструменты, в том числе международный институт взаимопомощи, будет последовательна в раскрытии в полном объеме обстоятельств, указанных в обнародованных сведениях. В ведомстве пообещали предоставить в дальнейшем подробную информацию о результатах.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.Позднее Федеральная служба безопасности РФ опубликовала фото- и видеоматериалы о том, как украинская разведка готовила взрыв на Крымском мосту. Показаны кадры видеосъемки, на которых видно, как инспектор ДПС поверхностно осматривает содержимое фургона, мельком заглядывая в него. Также приведены фотографии причастных к организации теракта, рентгеновский снимок содержимого грузовика, сделанный на таможенном посту, и документы на поставку груза.

https://ria.ru/20221011/krym-1823209514.html

https://ria.ru/20221011/razvedka-1823201568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, армения, чп на крымском мосту, в мире, крымский мост, россия