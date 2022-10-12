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В Киеве отказались комментировать данные о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 12.10.2022
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В Киеве отказались комментировать данные о теракте на Крымском мосту
В Киеве отказались комментировать данные о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 12.10.2022
В Киеве отказались комментировать данные о теракте на Крымском мосту
Главное управление разведки минобороны Украины отказалось комментировать данные ФСБ РФ об организаторе теракта на Крымском мосту. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:47
2022-10-12T10:47
украина
telegram (приложение)
чп на крымском мосту
россия
происшествия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Главное управление разведки минобороны Украины отказалось комментировать данные ФСБ РФ об организаторе теракта на Крымском мосту.ФСБ сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в Болгарию. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.Представитель пресс-службы ГУР минобороны Украины Андрей Юсов в связи с этим заметил, что "комментировать их очередные заявления мы не будем", его слова приведены в Telegram-канале "Общественное-новости".Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.
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украина, telegram (приложение), чп на крымском мосту, россия, происшествия
Украина, Telegram (приложение), ЧП на Крымском мосту, Россия, Происшествия
10:47 12.10.2022
 
В Киеве отказались комментировать данные о теракте на Крымском мосту

Разведка Минобороны Украины отказалась комментировать данные о теракте на Крымском мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖелезнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Главное управление разведки минобороны Украины отказалось комментировать данные ФСБ РФ об организаторе теракта на Крымском мосту.
ФСБ сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в Болгарию. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.
Представитель пресс-службы ГУР минобороны Украины Андрей Юсов в связи с этим заметил, что "комментировать их очередные заявления мы не будем", его слова приведены в Telegram-канале "Общественное-новости".
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
08:50
ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту
 
УкраинаTelegram (приложение)ЧП на Крымском мостуРоссияПроисшествия
 
 
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