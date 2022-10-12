https://ria.ru/20221012/most-1823304336.html

В Киеве отказались комментировать данные о теракте на Крымском мосту

В Киеве отказались комментировать данные о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 12.10.2022

В Киеве отказались комментировать данные о теракте на Крымском мосту

Главное управление разведки минобороны Украины отказалось комментировать данные ФСБ РФ об организаторе теракта на Крымском мосту. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:47

2022-10-12T10:47

2022-10-12T10:47

украина

telegram (приложение)

чп на крымском мосту

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822528595_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_902ed69ccbfdae15dfa16f8c4b628d68.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Главное управление разведки минобороны Украины отказалось комментировать данные ФСБ РФ об организаторе теракта на Крымском мосту.ФСБ сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в Болгарию. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.Представитель пресс-службы ГУР минобороны Украины Андрей Юсов в связи с этим заметил, что "комментировать их очередные заявления мы не будем", его слова приведены в Telegram-канале "Общественное-новости".Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.

https://ria.ru/20221012/most-1823280884.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, telegram (приложение), чп на крымском мосту, россия, происшествия