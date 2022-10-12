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Эксперты: новый бюджет Москвы даст импульс дальнейшему развитию экономики - РИА Новости, 12.10.2022
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Эксперты: новый бюджет Москвы даст импульс дальнейшему развитию экономики
Эксперты: новый бюджет Москвы даст импульс дальнейшему развитию экономики - РИА Новости, 12.10.2022
Эксперты: новый бюджет Москвы даст импульс дальнейшему развитию экономики
Одобренный правительством Москвы проект городского бюджета на 2023-2025 годы, предусматривающий поддержку промышленности и бизнеса на 8 миллиардов рублей,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:17
2022-10-12T15:17
москва
экономика
гкнпц имени м. в. хруничева
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Одобренный правительством Москвы проект городского бюджета на 2023-2025 годы, предусматривающий поддержку промышленности и бизнеса на 8 миллиардов рублей, открывает дорогу дальнейшему развитию столичной экономики, уверены эксперты.Так, член московской "Деловой России" Алексей Хижняк считает, что свёрстанный с акцентом на поддержку предпринимательской и инвестиционной активности бюджет – это "тот глоток воздуха и опора экономики", которая даст гораздо больше возможностей для гибкой продуманной политики развития в ближайшие годы."Промышленность и предпринимательство являются драйверами роста доходов столицы, а меры поддержки городского правительства не просто позволили бизнесу не умереть в коронакризис 2020-го и кризис 2022 года - но и нарастить объёмы. Большое количество преференциальных режимов (технопарки, ОЭЗ), а также постепенное снижение кредитных ставок для своих предприятий позволили Москве стать центром роста промышленной активности в России", - сказал Хижняк.По его словам, очень важно, что столичные власти даже в условиях внешнего санкционного давления одним из главных приоритетов бюджета города ставят финансовую поддержку бизнеса.В свою очередь, член президиума правления "Опоры России", сопредседатель Общественного совета предпринимателей Москвы Сергей Миронов отметил, что столица по-прежнему находится впереди всех регионов по поддержке бизнеса.Правительство Москвы одобрило в среду проект закона "О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов". В целом на финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства, промышленных предприятий планируется направить более восьми миллиардов рублей.В 2023 году будет продолжена реализация программ поддержки предпринимателей, включающая льготное кредитование, развитие импортозамещающего и инновационного производства, туристической отрасли и другие меры. Промышленные предприятия смогут компенсировать до 50% затрат на присоединение к инженерным сетям. Также продолжится действие программ льготного кредитования. Другим важным направлением стимулирования инвестиционной активности является создание инфраструктуры для размещения новых производств. На эти цели будет направлено 28 миллиардов рублей. Правительство Москвы продолжит проекты развития современных промышленных площадок "Руднево" и "Алабушево" на базе ОЭЗ "Технополис Москва" и создания Национального космического центра на территории центра имени Хруничева.В 2022 году правительством Москвы совместно с федеральными органами власти были оперативно приняты решения, направленные на обеспечение устойчивости и адаптацию экономики к изменившимся условиям функционирования, а также на поддержку граждан. В пакет антикризисных мер вошли льготные кредиты, отсрочки по аренде, гранты, субсидии и другие решения на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей. Городскими мерами поддержки воспользовались более 35 тысяч организаций.
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москва, экономика, гкнпц имени м. в. хруничева
Москва, Экономика, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева
15:17 12.10.2022
 

Эксперты: новый бюджет Москвы даст импульс дальнейшему развитию экономики

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Одобренный правительством Москвы проект городского бюджета на 2023-2025 годы, предусматривающий поддержку промышленности и бизнеса на 8 миллиардов рублей, открывает дорогу дальнейшему развитию столичной экономики, уверены эксперты.
Так, член московской "Деловой России" Алексей Хижняк считает, что свёрстанный с акцентом на поддержку предпринимательской и инвестиционной активности бюджет – это "тот глоток воздуха и опора экономики", которая даст гораздо больше возможностей для гибкой продуманной политики развития в ближайшие годы.
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"Промышленность и предпринимательство являются драйверами роста доходов столицы, а меры поддержки городского правительства не просто позволили бизнесу не умереть в коронакризис 2020-го и кризис 2022 года - но и нарастить объёмы. Большое количество преференциальных режимов (технопарки, ОЭЗ), а также постепенное снижение кредитных ставок для своих предприятий позволили Москве стать центром роста промышленной активности в России", - сказал Хижняк.
По его словам, очень важно, что столичные власти даже в условиях внешнего санкционного давления одним из главных приоритетов бюджета города ставят финансовую поддержку бизнеса.
В свою очередь, член президиума правления "Опоры России", сопредседатель Общественного совета предпринимателей Москвы Сергей Миронов отметил, что столица по-прежнему находится впереди всех регионов по поддержке бизнеса.
"Ни один субъект в Российской Федерации так трепетно не относится к предпринимателям и к сотрудникам как Москва. Очень важно, что при формировании проекта бюджета города на трехлетний период власти учли необходимость поддержки бизнеса, особенно в части льготного кредитования, развития систем импортозамещения, помощи наиболее пострадавшим от коронакризиса и санкций сферам, в числе которых и гостиничный, и ресторанный, и туристический бизнес. Сегодня сохранение предпринимательской активности - это, в первую очередь, сохранение рабочих мест и благополучия самих москвичей. И в этом вопросе жителям столицы очень повезло, город сверстал бюджет, который направлен не только на реализацию текущих программ и проектов, но и на дальнейшее перспективное социально-экономическое развитие", - считает эксперт.
Правительство Москвы одобрило в среду проект закона "О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов". В целом на финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства, промышленных предприятий планируется направить более восьми миллиардов рублей.
В 2023 году будет продолжена реализация программ поддержки предпринимателей, включающая льготное кредитование, развитие импортозамещающего и инновационного производства, туристической отрасли и другие меры. Промышленные предприятия смогут компенсировать до 50% затрат на присоединение к инженерным сетям. Также продолжится действие программ льготного кредитования. Другим важным направлением стимулирования инвестиционной активности является создание инфраструктуры для размещения новых производств. На эти цели будет направлено 28 миллиардов рублей. Правительство Москвы продолжит проекты развития современных промышленных площадок "Руднево" и "Алабушево" на базе ОЭЗ "Технополис Москва" и создания Национального космического центра на территории центра имени Хруничева.
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В 2022 году правительством Москвы совместно с федеральными органами власти были оперативно приняты решения, направленные на обеспечение устойчивости и адаптацию экономики к изменившимся условиям функционирования, а также на поддержку граждан. В пакет антикризисных мер вошли льготные кредиты, отсрочки по аренде, гранты, субсидии и другие решения на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей. Городскими мерами поддержки воспользовались более 35 тысяч организаций.
 
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