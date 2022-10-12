https://ria.ru/20221012/moldaviya-1823517722.html
Молдавия заявила, что сможет закупить недостающий объем энергии у Румынии
Молдавия заявила, что сможет закупить недостающий объем энергии у Румынии - РИА Новости, 12.10.2022
Молдавия заявила, что сможет закупить недостающий объем энергии у Румынии
Молдавия сможет закупить до 30% необходимого объема электроэнергии у Румынии по цене в 90 евро за МВтч, эта стоимость ниже рыночной цены, сообщил в среду... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:02
2022-10-12T20:02
2022-10-12T20:02
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украина
энергоатом
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КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Молдавия сможет закупить до 30% необходимого объема электроэнергии у Румынии по цене в 90 евро за МВтч, эта стоимость ниже рыночной цены, сообщил в среду вице-премьер республики Андрей Спыну."Мы сможем покупать электроэнергию в Румынии по цене 450 леев/МВтч (приблизительно 90 евро/МВтч) благодаря изменениям в законодательстве, внесенным сегодня правительством Румынии после обсуждений с правительством Молдавии. Электроэнергия будет иметь цену ниже рыночных и обеспечит необходимые 30%, которые мы больше не сможем получать из Украины", - сообщил Спыну в Telegram-канале.Он отметил, что правительство Румынии утвердило специальное постановление, позволяющее местным производителям электроэнергии заключать приоритетные контракты с правительством Молдавии."Необходимую энергию можно купить, если производители в Румынии имеют достаточное количество. Вот почему важно, чтобы мы продолжали сокращать потребление настолько, насколько это возможно", - добавил вице-премьер.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы.Министерство энергетики Украины сообщило в понедельник, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Молдавия до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Вице-премьер Андрей Спыну ранее сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС. Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления
https://ria.ru/20221012/moldaviya-1823432685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, румыния, украина, энергоатом
Молдавия, Румыния, Украина, Энергоатом
Молдавия заявила, что сможет закупить недостающий объем энергии у Румынии
Вице-премьер Молдавии Спыну: страна сможет закупить до 30 процентов энергии у Румынии
КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости.
Молдавия сможет закупить до 30% необходимого объема электроэнергии у Румынии по цене в 90 евро за МВтч, эта стоимость ниже рыночной цены, сообщил
в среду вице-премьер республики Андрей Спыну.
"Мы сможем покупать электроэнергию в Румынии по цене 450 леев/МВтч (приблизительно 90 евро/МВтч) благодаря изменениям в законодательстве, внесенным сегодня правительством Румынии после обсуждений с правительством Молдавии. Электроэнергия будет иметь цену ниже рыночных и обеспечит необходимые 30%, которые мы больше не сможем получать из Украины", - сообщил Спыну в Telegram-канале.
Он отметил, что правительство Румынии утвердило специальное постановление, позволяющее местным производителям электроэнергии заключать приоритетные контракты с правительством Молдавии.
"Необходимую энергию можно купить, если производители в Румынии имеют достаточное количество. Вот почему важно, чтобы мы продолжали сокращать потребление настолько, насколько это возможно", - добавил вице-премьер.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы.
Министерство энергетики Украины
сообщило в понедельник, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Молдавия до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом
" и "Укргидроэнерго". Вице-премьер Андрей Спыну ранее сообщил, что Кишинев
договорился с Тирасполем
об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС. Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления