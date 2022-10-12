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Молдавия заявила, что сможет закупить недостающий объем энергии у Румынии - РИА Новости, 12.10.2022
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Молдавия заявила, что сможет закупить недостающий объем энергии у Румынии
Молдавия заявила, что сможет закупить недостающий объем энергии у Румынии - РИА Новости, 12.10.2022
Молдавия заявила, что сможет закупить недостающий объем энергии у Румынии
Молдавия сможет закупить до 30% необходимого объема электроэнергии у Румынии по цене в 90 евро за МВтч, эта стоимость ниже рыночной цены, сообщил в среду... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:02
2022-10-12T20:02
молдавия
румыния
украина
энергоатом
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КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Молдавия сможет закупить до 30% необходимого объема электроэнергии у Румынии по цене в 90 евро за МВтч, эта стоимость ниже рыночной цены, сообщил в среду вице-премьер республики Андрей Спыну."Мы сможем покупать электроэнергию в Румынии по цене 450 леев/МВтч (приблизительно 90 евро/МВтч) благодаря изменениям в законодательстве, внесенным сегодня правительством Румынии после обсуждений с правительством Молдавии. Электроэнергия будет иметь цену ниже рыночных и обеспечит необходимые 30%, которые мы больше не сможем получать из Украины", - сообщил Спыну в Telegram-канале.Он отметил, что правительство Румынии утвердило специальное постановление, позволяющее местным производителям электроэнергии заключать приоритетные контракты с правительством Молдавии."Необходимую энергию можно купить, если производители в Румынии имеют достаточное количество. Вот почему важно, чтобы мы продолжали сокращать потребление настолько, насколько это возможно", - добавил вице-премьер.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы.Министерство энергетики Украины сообщило в понедельник, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Молдавия до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Вице-премьер Андрей Спыну ранее сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС. Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления
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молдавия, румыния, украина, энергоатом
Молдавия, Румыния, Украина, Энергоатом
20:02 12.10.2022
 
Молдавия заявила, что сможет закупить недостающий объем энергии у Румынии

Вице-премьер Молдавии Спыну: страна сможет закупить до 30 процентов энергии у Румынии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Молдавия сможет закупить до 30% необходимого объема электроэнергии у Румынии по цене в 90 евро за МВтч, эта стоимость ниже рыночной цены, сообщил в среду вице-премьер республики Андрей Спыну.
"Мы сможем покупать электроэнергию в Румынии по цене 450 леев/МВтч (приблизительно 90 евро/МВтч) благодаря изменениям в законодательстве, внесенным сегодня правительством Румынии после обсуждений с правительством Молдавии. Электроэнергия будет иметь цену ниже рыночных и обеспечит необходимые 30%, которые мы больше не сможем получать из Украины", - сообщил Спыну в Telegram-канале.
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Молдавия получит от Румынии грант на десять миллионов евро из-за кризиса
Он отметил, что правительство Румынии утвердило специальное постановление, позволяющее местным производителям электроэнергии заключать приоритетные контракты с правительством Молдавии.
"Необходимую энергию можно купить, если производители в Румынии имеют достаточное количество. Вот почему важно, чтобы мы продолжали сокращать потребление настолько, насколько это возможно", - добавил вице-премьер.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы.
Министерство энергетики Украины сообщило в понедельник, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Молдавия до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Вице-премьер Андрей Спыну ранее сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС. Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 09:00
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МолдавияРумынияУкраинаЭнергоатом
 
 
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