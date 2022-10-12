Рейтинг@Mail.ru
Ряд предприятий Молдавии начнут поставки плодоовощной продукции в Россию - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/moldaviya-1823486593.html
Ряд предприятий Молдавии начнут поставки плодоовощной продукции в Россию
Ряд предприятий Молдавии начнут поставки плодоовощной продукции в Россию - РИА Новости, 12.10.2022
Ряд предприятий Молдавии начнут поставки плодоовощной продукции в Россию
Россельхознадзор с 13 октября разрешает поставки плодоовощной продукции еще четырем предприятиям Оргеевского района Молдавии, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:09
2022-10-12T18:14
экономика
молдавия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
россия
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россельхознадзор с 13 октября разрешает поставки плодоовощной продукции еще четырем предприятиям Оргеевского района Молдавии, говорится в сообщении ведомства."По результатам проведенной Россельхознадзором работы к уже открытым 7 октября 2022 года компаниям были добавлены еще четыре предприятия, расположенные в Оргеевском районе, при поставках продукции из которых карантинные объекты не выявлялись", - говорится в сообщении.Уточняется, что c 13 октября поставки разрешены с предприятий Srl Agro-Denisimus, Srl Lauragro, Srl ODL–Agro и Gt Josan Maxim Andrei.Ранее поставки были разрешены ещё с трех предприятий Оргеевского района - Gt Petru Maler, Srl Laur Matei и Srl Rusmiliud.Ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии были введены 15 августа по причине систематических выявлений карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в овощах и фруктах, поступающих из 34 районов республики.
https://ria.ru/20221009/suverenitet-1822550883.html
https://ria.ru/20221012/moldaviya-1823432685.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8867d75e5cc5eeaef47f43cb7de6305b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, молдавия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия, евразийский экономический союз
Экономика, Молдавия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Россия, Евразийский экономический союз
18:09 12.10.2022 (обновлено: 18:14 12.10.2022)
 
Ряд предприятий Молдавии начнут поставки плодоовощной продукции в Россию

Россельхознадзор разрешил четырем предприятиям Молдавии поставки плодоовощной продукции

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россельхознадзор с 13 октября разрешает поставки плодоовощной продукции еще четырем предприятиям Оргеевского района Молдавии, говорится в сообщении ведомства.
"По результатам проведенной Россельхознадзором работы к уже открытым 7 октября 2022 года компаниям были добавлены еще четыре предприятия, расположенные в Оргеевском районе, при поставках продукции из которых карантинные объекты не выявлялись", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 00:25
Путин призвал усиливать технологический суверенитет в сельском хозяйстве
Уточняется, что c 13 октября поставки разрешены с предприятий Srl Agro-Denisimus, Srl Lauragro, Srl ODL–Agro и Gt Josan Maxim Andrei.
Ранее поставки были разрешены ещё с трех предприятий Оргеевского района - Gt Petru Maler, Srl Laur Matei и Srl Rusmiliud.
Ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии были введены 15 августа по причине систематических выявлений карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в овощах и фруктах, поступающих из 34 районов республики.
Молдавия и Румыния - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
16:32
Молдавия получит от Румынии грант на десять миллионов евро из-за кризиса
 
ЭкономикаМолдавияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)РоссияЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала