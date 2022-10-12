https://ria.ru/20221012/moldaviya-1823486593.html

Ряд предприятий Молдавии начнут поставки плодоовощной продукции в Россию

Ряд предприятий Молдавии начнут поставки плодоовощной продукции в Россию - РИА Новости, 12.10.2022

Ряд предприятий Молдавии начнут поставки плодоовощной продукции в Россию

Россельхознадзор с 13 октября разрешает поставки плодоовощной продукции еще четырем предприятиям Оргеевского района Молдавии, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:09

2022-10-12T18:09

2022-10-12T18:14

экономика

молдавия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россельхознадзор с 13 октября разрешает поставки плодоовощной продукции еще четырем предприятиям Оргеевского района Молдавии, говорится в сообщении ведомства."По результатам проведенной Россельхознадзором работы к уже открытым 7 октября 2022 года компаниям были добавлены еще четыре предприятия, расположенные в Оргеевском районе, при поставках продукции из которых карантинные объекты не выявлялись", - говорится в сообщении.Уточняется, что c 13 октября поставки разрешены с предприятий Srl Agro-Denisimus, Srl Lauragro, Srl ODL–Agro и Gt Josan Maxim Andrei.Ранее поставки были разрешены ещё с трех предприятий Оргеевского района - Gt Petru Maler, Srl Laur Matei и Srl Rusmiliud.Ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии были введены 15 августа по причине систематических выявлений карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в овощах и фруктах, поступающих из 34 районов республики.

https://ria.ru/20221009/suverenitet-1822550883.html

https://ria.ru/20221012/moldaviya-1823432685.html

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экономика, молдавия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия, евразийский экономический союз