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В Петербурге подали десять исков об отмене решений о частичной мобилизации

В Петербурге подали десять исков об отмене решений о частичной мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022

В Петербурге подали десять исков об отмене решений о частичной мобилизации

Десять исков об оспаривании решений о частичной мобилизации поступили в суды Санкт-Петербурга, сообщила объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T20:52

2022-10-12T20:52

2022-10-12T20:52

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей шойгу

санкт-петербург

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Десять исков об оспаривании решений о частичной мобилизации поступили в суды Санкт-Петербурга, сообщила объединенная пресс-служба судов города."В суды Санкт-Петербурга продолжают поступать иски об оспаривании решений о мобилизации. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удерживает лидерство. Там принято к производству три иска. По два иска зарегистрировано в Красногвардейском и Приморском районных судах, по одному в Выборгском, Колпинском и Невском", - говорится в сообщении.Отмечается, что иски приняты к производству, назначены даты судебных заседаний."Все истцы просят суды признать незаконными решения о мобилизации, ссылаясь на то, что военная служба противоречит убеждениям, имеются проблемы со здоровьем, неподходящий возраст. Один истец утверждает, что занимает должность в организации, которая обеспечивает стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка и наличного денежного обращения, поэтому ему полагается отсрочка", - сообщает объединенная пресс-служба.Ранее сообщалось, что слушания по первому такому иску в Петербурге пройдут 17 октября. Его подал во Фрунзенский райсуд Даниил Бакалинский, заявивший, что военная служба противоречит его убеждениям, и попросивший заменить ее альтернативной гражданской службой.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. По последним данным Минобороны, в войска прибыли уже более 200 тысяч мобилизованных. В зону спецоперации их будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в спецоперации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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владимир путин, сергей шойгу, санкт-петербург, россия, украина, частичная мобилизация в россии