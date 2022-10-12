Мобилизованный многодетный отец-одиночка из Магадана вернулся домой
Ошибочно мобилизованный многодетный отец-одиночка из Магадана вернулся домой
Военный билет. Архивное фото
МАГАДАН, 12 окт – РИА Новости. Многодетный отец-одиночка Федор Журкин, мобилизованный в Магадане в сентябре, вернулся домой, сообщило правительство региона.
"Главного геолога золотодобывающего предприятия мобилизовали 22 сентября прямо с работы. В призывной комиссии, узнав о том, что мужчина один воспитывает троих несовершеннолетних детей, пообещали разобраться в ситуации. Ночным рейсом того же дня его отправили в одну из в/ч Хабаровска. Сбором необходимых документов занимались родственники мобилизованного. К решению проблемы подключился омбудсмен региона. Возвращение в Магадан организовало Минобороны", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в правительстве, Журкин претензий к мобилизовавшим его сотрудникам военкомата не имеет. "Все было максимально четко организовано. На обратной дороге домой, в военном штабе в Хабаровске, меня предупредили о возможных провокациях со стороны незнакомых людей, которые активно участвуют в информационной войне, что могут быть угрозы, могут предлагать деньги за написание фейковой новости, так работают украинские спецслужбы. В случае угроз мне посоветовали сразу обращаться в правоохранительные органы", – цитирует правительство Магаданской области его слова.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что все поручения по частичной мобилизации в России даны, сформулированы и ее критерии. Он также поручил разбираться по каждому конкретному случаю при неправомерной мобилизации, возвращать людей назад в случае ошибки, а также поручил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову незамедлительно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями при частичной мобилизации.