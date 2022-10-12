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Мобилизованный многодетный отец-одиночка из Магадана вернулся домой - РИА Новости, 12.10.2022
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Мобилизованный многодетный отец-одиночка из Магадана вернулся домой
Мобилизованный многодетный отец-одиночка из Магадана вернулся домой - РИА Новости, 12.10.2022
Мобилизованный многодетный отец-одиночка из Магадана вернулся домой
Многодетный отец-одиночка Федор Журкин, мобилизованный в Магадане в сентябре, вернулся домой, сообщило правительство региона. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:36
2022-10-12T12:36
россия
общество
магадан
магаданская область
хабаровск
владимир путин
игорь краснов
частичная мобилизация в россии
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МАГАДАН, 12 окт – РИА Новости. Многодетный отец-одиночка Федор Журкин, мобилизованный в Магадане в сентябре, вернулся домой, сообщило правительство региона."Главного геолога золотодобывающего предприятия мобилизовали 22 сентября прямо с работы. В призывной комиссии, узнав о том, что мужчина один воспитывает троих несовершеннолетних детей, пообещали разобраться в ситуации. Ночным рейсом того же дня его отправили в одну из в/ч Хабаровска. Сбором необходимых документов занимались родственники мобилизованного. К решению проблемы подключился омбудсмен региона. Возвращение в Магадан организовало Минобороны", - говорится в сообщении.Как подчеркнули в правительстве, Журкин претензий к мобилизовавшим его сотрудникам военкомата не имеет. "Все было максимально четко организовано. На обратной дороге домой, в военном штабе в Хабаровске, меня предупредили о возможных провокациях со стороны незнакомых людей, которые активно участвуют в информационной войне, что могут быть угрозы, могут предлагать деньги за написание фейковой новости, так работают украинские спецслужбы. В случае угроз мне посоветовали сразу обращаться в правоохранительные органы", – цитирует правительство Магаданской области его слова.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что все поручения по частичной мобилизации в России даны, сформулированы и ее критерии. Он также поручил разбираться по каждому конкретному случаю при неправомерной мобилизации, возвращать людей назад в случае ошибки, а также поручил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову незамедлительно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями при частичной мобилизации.
https://ria.ru/20221012/krasnov-1823298849.html
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россия
магадан
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россия, общество, магадан, магаданская область, хабаровск, владимир путин, игорь краснов, частичная мобилизация в россии
Россия, Общество, Магадан, Магаданская область, Хабаровск, Владимир Путин, Игорь Краснов, Частичная мобилизация в России
12:36 12.10.2022
 
Мобилизованный многодетный отец-одиночка из Магадана вернулся домой

Ошибочно мобилизованный многодетный отец-одиночка из Магадана вернулся домой

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МАГАДАН, 12 окт – РИА Новости. Многодетный отец-одиночка Федор Журкин, мобилизованный в Магадане в сентябре, вернулся домой, сообщило правительство региона.
"Главного геолога золотодобывающего предприятия мобилизовали 22 сентября прямо с работы. В призывной комиссии, узнав о том, что мужчина один воспитывает троих несовершеннолетних детей, пообещали разобраться в ситуации. Ночным рейсом того же дня его отправили в одну из в/ч Хабаровска. Сбором необходимых документов занимались родственники мобилизованного. К решению проблемы подключился омбудсмен региона. Возвращение в Магадан организовало Минобороны", - говорится в сообщении.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
10:28
Краснов заявил о преодолении негативных тенденций частичной мобилизации
Как подчеркнули в правительстве, Журкин претензий к мобилизовавшим его сотрудникам военкомата не имеет. "Все было максимально четко организовано. На обратной дороге домой, в военном штабе в Хабаровске, меня предупредили о возможных провокациях со стороны незнакомых людей, которые активно участвуют в информационной войне, что могут быть угрозы, могут предлагать деньги за написание фейковой новости, так работают украинские спецслужбы. В случае угроз мне посоветовали сразу обращаться в правоохранительные органы", – цитирует правительство Магаданской области его слова.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что все поручения по частичной мобилизации в России даны, сформулированы и ее критерии. Он также поручил разбираться по каждому конкретному случаю при неправомерной мобилизации, возвращать людей назад в случае ошибки, а также поручил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову незамедлительно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями при частичной мобилизации.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12:23
Процесс частичной мобилизации еще предстоит наладить, заявил Песков
 
РоссияОбществоМагаданМагаданская областьХабаровскВладимир ПутинИгорь КрасновЧастичная мобилизация в России
 
 
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