https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823338438.html

Мобилизованный многодетный отец-одиночка из Магадана вернулся домой

Мобилизованный многодетный отец-одиночка из Магадана вернулся домой - РИА Новости, 12.10.2022

Мобилизованный многодетный отец-одиночка из Магадана вернулся домой

Многодетный отец-одиночка Федор Журкин, мобилизованный в Магадане в сентябре, вернулся домой, сообщило правительство региона. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:36

2022-10-12T12:36

2022-10-12T12:36

россия

общество

магадан

магаданская область

хабаровск

владимир путин

игорь краснов

частичная мобилизация в россии

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МАГАДАН, 12 окт – РИА Новости. Многодетный отец-одиночка Федор Журкин, мобилизованный в Магадане в сентябре, вернулся домой, сообщило правительство региона."Главного геолога золотодобывающего предприятия мобилизовали 22 сентября прямо с работы. В призывной комиссии, узнав о том, что мужчина один воспитывает троих несовершеннолетних детей, пообещали разобраться в ситуации. Ночным рейсом того же дня его отправили в одну из в/ч Хабаровска. Сбором необходимых документов занимались родственники мобилизованного. К решению проблемы подключился омбудсмен региона. Возвращение в Магадан организовало Минобороны", - говорится в сообщении.Как подчеркнули в правительстве, Журкин претензий к мобилизовавшим его сотрудникам военкомата не имеет. "Все было максимально четко организовано. На обратной дороге домой, в военном штабе в Хабаровске, меня предупредили о возможных провокациях со стороны незнакомых людей, которые активно участвуют в информационной войне, что могут быть угрозы, могут предлагать деньги за написание фейковой новости, так работают украинские спецслужбы. В случае угроз мне посоветовали сразу обращаться в правоохранительные органы", – цитирует правительство Магаданской области его слова.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что все поручения по частичной мобилизации в России даны, сформулированы и ее критерии. Он также поручил разбираться по каждому конкретному случаю при неправомерной мобилизации, возвращать людей назад в случае ошибки, а также поручил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову незамедлительно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями при частичной мобилизации.

https://ria.ru/20221012/krasnov-1823298849.html

https://ria.ru/20221012/otladka-1823333934.html

россия

магадан

магаданская область

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, магадан, магаданская область, хабаровск, владимир путин, игорь краснов, частичная мобилизация в россии