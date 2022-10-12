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В Белгородской области родственники мобилизованных получат выплаты

В Белгородской области родственники мобилизованных получат выплаты - РИА Новости, 12.10.2022

В Белгородской области родственники мобилизованных получат выплаты

Родные уже находящихся в частях военнослужащих из Белгородской области, призванных в рамках частичной мобилизации, смогут получить выплаты за них, сообщил... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:03

2022-10-12T10:03

2022-10-12T10:03

вячеслав гладков

сергей шойгу

белгородская область

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Родные уже находящихся в частях военнослужащих из Белгородской области, призванных в рамках частичной мобилизации, смогут получить выплаты за них, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Военнослужащие заявление не написали и уже ушли в другие части. Поэтому сейчас приняли решение: будем перечислять женам, родителям в зависимости от того, есть ли семья, супруга или есть ли родители, брат или сестра. Это достаточно большая, кропотливая работа, которую просто нужно выполнить", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Губернатор уточнил, что также есть вопросы с фамилиями, со счетами, которые указывают военнослужащие в заявлениях, сотрудники в министерстве социальной защиты занимаются этой работой. По словам Гладкова, уже 263 миллиона рублей перечислено на единовременные выплаты, всего на эти цели из бюджета выделено 350 миллионов рублей. Глава региона заверил, что все положенные деньги будут перечислены.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

белгородская область

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вячеслав гладков, сергей шойгу, белгородская область, россия, частичная мобилизация в россии, общество