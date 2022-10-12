https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823289502.html

Генпрокурор рассказал о работе по борьбе с фейками о частичной мобилизации

Генпрокурор рассказал о работе по борьбе с фейками о частичной мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022

Генпрокурор рассказал о работе по борьбе с фейками о частичной мобилизации

Генпрокуратура России вместе с ФСБ и МВД пресекает размещение фейков о частичной мобилизации, выявлено уже около 900 информресурсов, содержащих недостоверную... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T09:45

2022-10-12T09:45

2022-10-12T09:46

специальная военная операция на украине

безопасность

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

частичная мобилизация в россии

игорь краснов

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Генпрокуратура России вместе с ФСБ и МВД пресекает размещение фейков о частичной мобилизации, выявлено уже около 900 информресурсов, содержащих недостоверную информацию и призывы к несогласованным публичным мероприятиям, сообщил в интервью РИА Новости генпрокурор Игорь Краснов."Вместе с ФСБ и МВД мы работаем над пресечением размещенной недостоверной информации о мобилизации, незаконных протестных акций, а также попыток дискредитации наших Вооруженных сил… Нами к сегодняшнему дню выявлено уже около 900 информресурсов, содержащих недостоверную информацию, призывы к проведению несогласованных публичных мероприятий. Чтобы ограничить доступ к этим ресурсам Генпрокуратура внесла в Роскомнадзор требования об их блокировке", - рассказал глава ведомства.К примеру, по его словам, представители движения движения "Весна" (Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов) активно распространяли призывы к организации демонстраций антивоенного характера."Мы подготовили административное исковое заявление о его запрете в связи с осуществлением экстремистской деятельности. И 30 сентября направили его в суд", - сказал генпрокурор.В качестве еще одного примера Краснов привел случай, когда более 5 миллионов просмотров набрал видеоконтент о якобы выдаче призванным в Приморском крае лицам ржавого автоматического стрелкового оружия, полностью выведенного из строя.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823279332.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), частичная мобилизация в россии, игорь краснов