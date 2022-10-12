https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823283234.html

Мобилизованных жителей Кузбасса освободили от уплаты транспортного налога

Мобилизованных жителей Кузбасса освободили от уплаты транспортного налога - РИА Новости, 12.10.2022

Мобилизованных жителей Кузбасса освободили от уплаты транспортного налога

Призванных в рамках частичной мобилизации жителей Кузбасса на два года освободили от уплаты транспортного налога, сообщает пресс-служба правительства региона,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T09:10

2022-10-12T09:10

2022-10-12T09:10

сергей цивилев

украина

частичная мобилизация в россии

россия

общество

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 12 окт – РИА Новости. Призванных в рамках частичной мобилизации жителей Кузбасса на два года освободили от уплаты транспортного налога, сообщает пресс-служба правительства региона, со ссылкой на изменения, внесенные в региональный закон по инициативе губернатора Сергея Цивилева.В региональный закон "О транспортном налоге" внесены изменения, которые предусматривают льготы для контрактников и добровольцев, которые отправились на военную службу с 16 сентября 2022 года, и мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине."Отмена транспортного налога — еще одна региональная мера поддержки, которая позволит снизить финансовую нагрузку для семей мобилизованных и контрактников. Получить льготу будет легко. Наши парни защищают государство от неонацизма и не должны переживать, что в их отсутствие у их родных и близких возникнут проблемы. Мы приняли решение, что от этих выплат мобилизованные будут освобождены на два года", - приводятся в сообщении слова Цивилева.Уточняется, что, согласно документу, указанные категории жителей Кузбасса будут освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы на все транспортные средства.

украина

россия

кемеровская область

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сергей цивилев, украина, частичная мобилизация в россии, россия, общество, кемеровская область