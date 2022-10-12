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Краснов назвал главную проблему в системе учета лиц, подлежащих мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022
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Краснов назвал главную проблему в системе учета лиц, подлежащих мобилизации
Краснов назвал главную проблему в системе учета лиц, подлежащих мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022
Краснов назвал главную проблему в системе учета лиц, подлежащих мобилизации
Корень проблемы в системе учета лиц, подлежащих мобилизации, кроется в отсутствии единого подхода к созданию баз данных, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T08:25
2022-10-12T09:56
безопасность
частичная мобилизация в россии
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Корень проблемы в системе учета лиц, подлежащих мобилизации, кроется в отсутствии единого подхода к созданию баз данных, заявил в интервью РИА Новости генеральный прокурор Игорь Краснов."В отсутствии единого подхода к формированию в уполномоченных органах баз данных лиц, подлежащих частичной мобилизации, стремлении скорее отчитаться о проделанной работе в ущерб соблюдению нормативных правил", — сказал глава надзорного ведомства, говоря о выявленных в ходе частичной мобилизации проблемах.Генпрокурор отметил, что от граждан поступают тысячи обращений, на которые прокуроры должны отвечать в течение трех суток."Безусловно, существующая мобилизационная система требует модернизации, внедрения интеллектуальных передовых технологий в закрытом контуре. И делать тут одни военкоматы крайними неправильно. Напротив, надо оказывать коллективную помощь в организации работы без сбоев", — добавил Краснов.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется направить в войска до 300 тысяч человек.После того, как начали поступать сообщения о нарушениях, глава государства потребовал от Генпрокуратуры незамедлительно реагировать на каждый сигнал. Он отметил, что в вопросе частичной мобилизации хватает "бестолковщины". Путин поручил губернаторам, Минобороны и военкоматам подготовить предложения по организации частичной мобилизации в будущем по современным стандартам.
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безопасность, частичная мобилизация в россии, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия
Безопасность, Частичная мобилизация в России, Генеральная прокуратура РФ, Игорь Краснов, Россия
08:25 12.10.2022 (обновлено: 09:56 12.10.2022)
 
Краснов назвал главную проблему в системе учета лиц, подлежащих мобилизации

Краснов: в России отсутствует единый подход к формированию баз лиц, подлежащих мобилизации

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкВоенные билеты на сборном призывном пункте
Военные билеты на сборном призывном пункте - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Военные билеты на сборном призывном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Корень проблемы в системе учета лиц, подлежащих мобилизации, кроется в отсутствии единого подхода к созданию баз данных, заявил в интервью РИА Новости генеральный прокурор Игорь Краснов.
"В отсутствии единого подхода к формированию в уполномоченных органах баз данных лиц, подлежащих частичной мобилизации, стремлении скорее отчитаться о проделанной работе в ущерб соблюдению нормативных правил", — сказал глава надзорного ведомства, говоря о выявленных в ходе частичной мобилизации проблемах.
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Генпрокурор отметил, что от граждан поступают тысячи обращений, на которые прокуроры должны отвечать в течение трех суток.
"Безусловно, существующая мобилизационная система требует модернизации, внедрения интеллектуальных передовых технологий в закрытом контуре. И делать тут одни военкоматы крайними неправильно. Напротив, надо оказывать коллективную помощь в организации работы без сбоев", — добавил Краснов.
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется направить в войска до 300 тысяч человек.
После того, как начали поступать сообщения о нарушениях, глава государства потребовал от Генпрокуратуры незамедлительно реагировать на каждый сигнал. Он отметил, что в вопросе частичной мобилизации хватает "бестолковщины". Путин поручил губернаторам, Минобороны и военкоматам подготовить предложения по организации частичной мобилизации в будущем по современным стандартам.
 
БезопасностьЧастичная мобилизация в РоссииГенеральная прокуратура РФИгорь КрасновРоссия
 
 
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