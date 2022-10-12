https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823279332.html

Краснов назвал главную проблему в системе учета лиц, подлежащих мобилизации

Краснов назвал главную проблему в системе учета лиц, подлежащих мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022

Краснов назвал главную проблему в системе учета лиц, подлежащих мобилизации

Корень проблемы в системе учета лиц, подлежащих мобилизации, кроется в отсутствии единого подхода к созданию баз данных, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T08:25

2022-10-12T08:25

2022-10-12T09:56

безопасность

частичная мобилизация в россии

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Корень проблемы в системе учета лиц, подлежащих мобилизации, кроется в отсутствии единого подхода к созданию баз данных, заявил в интервью РИА Новости генеральный прокурор Игорь Краснов."В отсутствии единого подхода к формированию в уполномоченных органах баз данных лиц, подлежащих частичной мобилизации, стремлении скорее отчитаться о проделанной работе в ущерб соблюдению нормативных правил", — сказал глава надзорного ведомства, говоря о выявленных в ходе частичной мобилизации проблемах.Генпрокурор отметил, что от граждан поступают тысячи обращений, на которые прокуроры должны отвечать в течение трех суток."Безусловно, существующая мобилизационная система требует модернизации, внедрения интеллектуальных передовых технологий в закрытом контуре. И делать тут одни военкоматы крайними неправильно. Напротив, надо оказывать коллективную помощь в организации работы без сбоев", — добавил Краснов.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется направить в войска до 300 тысяч человек.После того, как начали поступать сообщения о нарушениях, глава государства потребовал от Генпрокуратуры незамедлительно реагировать на каждый сигнал. Он отметил, что в вопросе частичной мобилизации хватает "бестолковщины". Путин поручил губернаторам, Минобороны и военкоматам подготовить предложения по организации частичной мобилизации в будущем по современным стандартам.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия