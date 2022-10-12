https://ria.ru/20221012/mnenie-1823266373.html

Эксперт заявил, что западные СМИ одобряют атаку Украины на Крымский мост

Эксперт заявил, что западные СМИ одобряют атаку Украины на Крымский мост - РИА Новости, 12.10.2022

Эксперт заявил, что западные СМИ одобряют атаку Украины на Крымский мост

Теракт на Крымском мосту 8 октября координировала Организация Североатлантического договора (НАТО), эту агрессию замалчивают, а значит, поддерживают западные... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T02:57

2022-10-12T02:57

2022-10-12T02:57

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чп на крымском мосту

нато

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КАРАКАС, 12 окт - РИА Новости. Теракт на Крымском мосту 8 октября координировала Организация Североатлантического договора (НАТО), эту агрессию замалчивают, а значит, поддерживают западные СМИ, выразил свою позицию в беседе с РИА Новости международный аналитик и эксперт по политическим коммуникациям Орландо Ромеро.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.По словам Ромеро, помимо того, что транспортные артерии - это приоритетные военные цели, атака на Крымский мост была попыткой продемонстрировать "военное могущество" Украины.Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль, приведя к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. По предварительным данным Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта выступили спецслужбы Украины. Во вторник представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что число погибших выросло до четырех.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

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в мире, россия, киев, чп на крымском мосту, нато