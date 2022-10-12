Рейтинг@Mail.ru
Митрополит УПЦ заявил о заказном характере проведенных у него обысков - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221012/mitropolit-1823479602.html
Митрополит УПЦ заявил о заказном характере проведенных у него обысков
Митрополит УПЦ заявил о заказном характере проведенных у него обысков - РИА Новости, 12.10.2022
Митрополит УПЦ заявил о заказном характере проведенных у него обысков
Митрополит Тульчинский и Брацлавский Украинской православной церкви Ионафана (Елецких), у которого СБУ провела обыск, заявил, что "улики" якобы найденные в ходе РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:50
2022-10-12T17:53
религия
петр порошенко
украина
киев
служба безопасности украины
украинская православная церковь
константинопольский патриархат
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156163/88/1561638817_0:313:667:688_1920x0_80_0_0_050b10cbb40ff53575b4cd8d7dbe92e4.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Митрополит Тульчинский и Брацлавский Украинской православной церкви Ионафана (Елецких), у которого СБУ провела обыск, заявил, что "улики" якобы найденные в ходе обыска, к нему и Тульчинской епархии никакого отношения не имеют, иерарх выразил мнение, что "вышеупомянутые действия имеют заказной характер".Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что СБУ провела обыск у митрополита. СБУ в Telegram-канале подтвердила эту информацию: во время обысков по месту жительства митрополита и в религиозных сооружениях епархии изъяты компьютерная техника и "печатные материалы пророссийского содержания". В рамках уголовного производства по ст.161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины "решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении", сообщила СБУ."Настоящим я, митрополит Ионафан (Елецких), управляющий Тульчинской епархией УПЦ, решительно опровергаю неправдивые сообщения в СМИ о результатах проведенных следственных действий (обысков 11.10.2022) по месту моего фактического проживания и в Тульчинском епархиальном управлении работниками Службы безопасности Украины, а также заявляю, что "улики", якобы найденные в данных помещениях, никакого отношения ни ко мне, ни к Тульчинской епархии не имеют", - говорится в заявлении митрополита, опубликованном на официальном сайте епархии.Митрополит выразил мнение, что вышеупомянутые действия имеют заказной характер и "направлены против УПЦ в целом, против авторитета священноначалия Тульчинской епархии и для внесения смуты в среду ее духовенства и верующих". "А в дальнейшем - захвата ее Тульчинского Христо-Рождественского кафедрального собора в пользу "привилегированной" религиозной организации", - заявил митрополит.С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов и сторонников ПЦУСтруктура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20221011/mitropolit-1823173191.html
https://ria.ru/20221004/khram-1821432132.html
https://ria.ru/20220527/sobor-1791332599.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156163/88/1561638817_0:251:667:751_1920x0_80_0_0_acf64526afcd6611aa76b4ee2621675e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр порошенко, украина, киев, служба безопасности украины, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, telegram (приложение), религия
Религия, Петр Порошенко, Украина, Киев, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Константинопольский патриархат, Telegram (приложение), Религия
17:50 12.10.2022 (обновлено: 17:53 12.10.2022)
 

Митрополит УПЦ заявил о заказном характере проведенных у него обысков

CC0 / СТОЛИЧНЫЙ БЛАГОВЕСТНИК / Митрополит Тульчинский Ионафан Елецких
Митрополит Тульчинский Ионафан Елецких - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
CC0 / СТОЛИЧНЫЙ БЛАГОВЕСТНИК /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Митрополит Тульчинский и Брацлавский Украинской православной церкви Ионафана (Елецких), у которого СБУ провела обыск, заявил, что "улики" якобы найденные в ходе обыска, к нему и Тульчинской епархии никакого отношения не имеют, иерарх выразил мнение, что "вышеупомянутые действия имеют заказной характер".
Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что СБУ провела обыск у митрополита. СБУ в Telegram-канале подтвердила эту информацию: во время обысков по месту жительства митрополита и в религиозных сооружениях епархии изъяты компьютерная техника и "печатные материалы пророссийского содержания". В рамках уголовного производства по ст.161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины "решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении", сообщила СБУ.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 17:12Религия
СБУ пришла с обыском к митрополиту Украинской православной церкви Ионафану
"Настоящим я, митрополит Ионафан (Елецких), управляющий Тульчинской епархией УПЦ, решительно опровергаю неправдивые сообщения в СМИ о результатах проведенных следственных действий (обысков 11.10.2022) по месту моего фактического проживания и в Тульчинском епархиальном управлении работниками Службы безопасности Украины, а также заявляю, что "улики", якобы найденные в данных помещениях, никакого отношения ни ко мне, ни к Тульчинской епархии не имеют", - говорится в заявлении митрополита, опубликованном на официальном сайте епархии.
Митрополит выразил мнение, что вышеупомянутые действия имеют заказной характер и "направлены против УПЦ в целом, против авторитета священноначалия Тульчинской епархии и для внесения смуты в среду ее духовенства и верующих". "А в дальнейшем - захвата ее Тульчинского Христо-Рождественского кафедрального собора в пользу "привилегированной" религиозной организации", - заявил митрополит.
Участники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 14:29Религия
Верующие УПЦ не дали раскольникам захватить храм в Киевской области
С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов и сторонников ПЦУ
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Собор Украинской Православной Церкви. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 21:57Религия
Собор УПЦ: для возобновления диалога с ПЦУ нужно прекратить захват храмов
 
РелигияПетр ПорошенкоУкраинаКиевСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьКонстантинопольский патриархатTelegram (приложение)Религия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала