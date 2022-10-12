https://ria.ru/20221012/mitropolit-1823479602.html

Митрополит УПЦ заявил о заказном характере проведенных у него обысков

Митрополит УПЦ заявил о заказном характере проведенных у него обысков - РИА Новости, 12.10.2022

Митрополит УПЦ заявил о заказном характере проведенных у него обысков

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Украинской православной церкви Ионафана (Елецких), у которого СБУ провела обыск, заявил, что "улики" якобы найденные в ходе РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:50

2022-10-12T17:50

2022-10-12T17:53

религия

петр порошенко

украина

киев

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telegram (приложение)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Митрополит Тульчинский и Брацлавский Украинской православной церкви Ионафана (Елецких), у которого СБУ провела обыск, заявил, что "улики" якобы найденные в ходе обыска, к нему и Тульчинской епархии никакого отношения не имеют, иерарх выразил мнение, что "вышеупомянутые действия имеют заказной характер".Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что СБУ провела обыск у митрополита. СБУ в Telegram-канале подтвердила эту информацию: во время обысков по месту жительства митрополита и в религиозных сооружениях епархии изъяты компьютерная техника и "печатные материалы пророссийского содержания". В рамках уголовного производства по ст.161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины "решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении", сообщила СБУ."Настоящим я, митрополит Ионафан (Елецких), управляющий Тульчинской епархией УПЦ, решительно опровергаю неправдивые сообщения в СМИ о результатах проведенных следственных действий (обысков 11.10.2022) по месту моего фактического проживания и в Тульчинском епархиальном управлении работниками Службы безопасности Украины, а также заявляю, что "улики", якобы найденные в данных помещениях, никакого отношения ни ко мне, ни к Тульчинской епархии не имеют", - говорится в заявлении митрополита, опубликованном на официальном сайте епархии.Митрополит выразил мнение, что вышеупомянутые действия имеют заказной характер и "направлены против УПЦ в целом, против авторитета священноначалия Тульчинской епархии и для внесения смуты в среду ее духовенства и верующих". "А в дальнейшем - захвата ее Тульчинского Христо-Рождественского кафедрального собора в пользу "привилегированной" религиозной организации", - заявил митрополит.С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов и сторонников ПЦУСтруктура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20221011/mitropolit-1823173191.html

https://ria.ru/20221004/khram-1821432132.html

https://ria.ru/20220527/sobor-1791332599.html

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Никита Бизин

петр порошенко, украина, киев, служба безопасности украины, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, telegram (приложение), религия