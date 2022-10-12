https://ria.ru/20221012/mitropolit-1823479602.html
Митрополит УПЦ заявил о заказном характере проведенных у него обысков
Митрополит УПЦ заявил о заказном характере проведенных у него обысков - РИА Новости, 12.10.2022
Митрополит УПЦ заявил о заказном характере проведенных у него обысков
Митрополит Тульчинский и Брацлавский Украинской православной церкви Ионафана (Елецких), у которого СБУ провела обыск, заявил, что "улики" якобы найденные в ходе РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:50
2022-10-12T17:50
2022-10-12T17:53
религия
петр порошенко
украина
киев
служба безопасности украины
украинская православная церковь
константинопольский патриархат
telegram (приложение)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Митрополит Тульчинский и Брацлавский Украинской православной церкви Ионафана (Елецких), у которого СБУ провела обыск, заявил, что "улики" якобы найденные в ходе обыска, к нему и Тульчинской епархии никакого отношения не имеют, иерарх выразил мнение, что "вышеупомянутые действия имеют заказной характер".Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что СБУ провела обыск у митрополита. СБУ в Telegram-канале подтвердила эту информацию: во время обысков по месту жительства митрополита и в религиозных сооружениях епархии изъяты компьютерная техника и "печатные материалы пророссийского содержания". В рамках уголовного производства по ст.161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины "решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении", сообщила СБУ."Настоящим я, митрополит Ионафан (Елецких), управляющий Тульчинской епархией УПЦ, решительно опровергаю неправдивые сообщения в СМИ о результатах проведенных следственных действий (обысков 11.10.2022) по месту моего фактического проживания и в Тульчинском епархиальном управлении работниками Службы безопасности Украины, а также заявляю, что "улики", якобы найденные в данных помещениях, никакого отношения ни ко мне, ни к Тульчинской епархии не имеют", - говорится в заявлении митрополита, опубликованном на официальном сайте епархии.Митрополит выразил мнение, что вышеупомянутые действия имеют заказной характер и "направлены против УПЦ в целом, против авторитета священноначалия Тульчинской епархии и для внесения смуты в среду ее духовенства и верующих". "А в дальнейшем - захвата ее Тульчинского Христо-Рождественского кафедрального собора в пользу "привилегированной" религиозной организации", - заявил митрополит.С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов и сторонников ПЦУСтруктура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20221011/mitropolit-1823173191.html
https://ria.ru/20221004/khram-1821432132.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр порошенко, украина, киев, служба безопасности украины, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, telegram (приложение), религия
Религия, Петр Порошенко, Украина, Киев, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Константинопольский патриархат, Telegram (приложение), Религия
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Митрополит Тульчинский и Брацлавский Украинской православной церкви Ионафана (Елецких), у которого СБУ провела обыск, заявил, что "улики" якобы найденные в ходе обыска, к нему и Тульчинской епархии никакого отношения не имеют, иерарх выразил мнение, что "вышеупомянутые действия имеют заказной характер".
Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что СБУ провела обыск у митрополита. СБУ в Telegram
-канале подтвердила эту информацию: во время обысков по месту жительства митрополита и в религиозных сооружениях епархии изъяты компьютерная техника и "печатные материалы пророссийского содержания". В рамках уголовного производства по ст.161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины
"решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении", сообщила СБУ.
"Настоящим я, митрополит Ионафан (Елецких), управляющий Тульчинской епархией УПЦ, решительно опровергаю неправдивые сообщения в СМИ о результатах проведенных следственных действий (обысков 11.10.2022) по месту моего фактического проживания и в Тульчинском епархиальном управлении работниками Службы безопасности Украины, а также заявляю, что "улики", якобы найденные в данных помещениях, никакого отношения ни ко мне, ни к Тульчинской епархии не имеют", - говорится в заявлении митрополита, опубликованном на официальном сайте епархии.
Митрополит выразил мнение, что вышеупомянутые действия имеют заказной характер и "направлены против УПЦ в целом, против авторитета священноначалия Тульчинской епархии и для внесения смуты в среду ее духовенства и верующих". "А в дальнейшем - захвата ее Тульчинского Христо-Рождественского кафедрального собора в пользу "привилегированной" религиозной организации", - заявил митрополит.
С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов и сторонников ПЦУ
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ)
образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко
в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата
в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве
, в котором приняли участие преимущественно раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат
предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.