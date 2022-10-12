https://ria.ru/20221012/mitropolit-1823427479.html

Митрополит Таллинский выступил против позиции патриарха Кирилла по Украине

Митрополит Таллинский выступил против позиции патриарха Кирилла по Украине - РИА Новости, 12.10.2022

Митрополит Таллинский выступил против позиции патриарха Кирилла по Украине

Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) митрополит Таллинский Евгений в среду заявил, что не разделяет отношение патриарха Кирилла к РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:22

2022-10-12T16:22

2022-10-12T16:24

религия

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религия

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 окт - РИА Новости. Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) митрополит Таллинский Евгений в среду заявил, что не разделяет отношение патриарха Кирилла к проводимой РФ специальной военной операции на Украине.Патриарх Кирилл 27 сентября призвал верующих к "духовной мобилизации" ради мобилизации всех сил Отечества и примирения России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви.Митрополит Таллинский Евгений направил министру внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметсу и министру юстиции Леа Данильсон-Ярг ответ на письмо, полученное из МВД 7 октября 2022 года. Его ответ опубликован на сайте ЭПЦМП."Опираясь на православное вероучение, Эстонская православная церковь выступает против войны, она за мир и за мирное разрешение любых конфликтов. В связи с этим сообщаю, что я не разделяю слова святейшего патриарха Кирилла, произнесенные им в сентябрьской проповеди, об отпущении всех грехов военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга", - говорится в письме митрополита.Митрополит также отметил, что в самом начале событий на Украине он призывал своих прихожан не поддаваться чувствам вражды и ненависти, не позволять вовлекать себя в политические споры, особенно в церковной среде, а заниматься помощью беженцам, которые остались без крова и средств к существованию.В свою очередь глава МВД Эстонии Ляэнеметс сообщил в среду порталу государственного телерадиовещания ERR, что удовлетворен ответом митрополита. Ляэнеметс заверил, что виду на жительство митрополита больше ничто не угрожает. Он подчеркнул, что целью МВД было убедиться, что в Эстонии не занимаются разжиганием войны, что религиозные организации этого не поддерживают. "Я очень рад, что это четко высказано и теперь, я считаю, все разъяснилось", – добавил он.Ранее Ляэнеметс потребовал, чтобы митрополит Евгений осудил высказывания патриарха Кирилла о войне и мобилизации, он также заявил, что если это не будет сделано, то МВД может лишить Евгения постоянного вида на жительство в Эстонии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20221007/voyna-1822185861.html

https://ria.ru/20221005/estoniya-1821523291.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220908/latviya-1815492742.html

https://ria.ru/20220910/tserkov-1815761782.html

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Никита Бизин

патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, украина, россия, эстония, русская православная церковь, религия