https://ria.ru/20221012/minzdrav-1823392633.html
В Минздраве заявили о подготовке реализации госгарантий в новых регионах
В Минздраве заявили о подготовке реализации госгарантий в новых регионах - РИА Новости, 12.10.2022
В Минздраве заявили о подготовке реализации госгарантий в новых регионах
Минздрав России готовит нормативные акты об особенностях реализации программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на территории новых регионов... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:59
2022-10-12T14:59
2022-10-12T14:59
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луганская народная республика
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минздрав России готовит нормативные акты об особенностях реализации программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на территории новых регионов страны, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Готовим нормативные акты об особенностях реализации на территории новых субъектов программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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здоровье - общество, михаил мурашко, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, общество
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Общество
В Минздраве заявили о подготовке реализации госгарантий в новых регионах
Мурашко заявил о подготовке программ госгарантий на территории новых регионов страны