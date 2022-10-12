Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве заявили о подготовке реализации госгарантий в новых регионах - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/minzdrav-1823392633.html
В Минздраве заявили о подготовке реализации госгарантий в новых регионах
В Минздраве заявили о подготовке реализации госгарантий в новых регионах - РИА Новости, 12.10.2022
В Минздраве заявили о подготовке реализации госгарантий в новых регионах
Минздрав России готовит нормативные акты об особенностях реализации программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на территории новых регионов... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:59
2022-10-12T14:59
здоровье - общество
михаил мурашко
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:205:3026:1907_1920x0_80_0_0_0a6970665927c9ca9a5466a4f11a67a5.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минздрав России готовит нормативные акты об особенностях реализации программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на территории новых регионов страны, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Готовим нормативные акты об особенностях реализации на территории новых субъектов программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221011/zdorove-1823055182.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16344a68a3f08140726d0ba87404c1d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, михаил мурашко, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, общество
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Общество
14:59 12.10.2022
 
В Минздраве заявили о подготовке реализации госгарантий в новых регионах

Мурашко заявил о подготовке программ госгарантий на территории новых регионов страны

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минздрав России готовит нормативные акты об особенностях реализации программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на территории новых регионов страны, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Готовим нормативные акты об особенностях реализации на территории новых субъектов программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 12:17
Мурашко рассказал о планах сотрудничества России и Сирии по здравоохранению
 
Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала