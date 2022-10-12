01:07 12.10.2022 (обновлено: 08:55 12.10.2022)
Минпросвещения России разработало новый чемпионат на замену WorldSkills
Минпросвещения России разработало концепцию нового чемпионата на замену WorldSkills
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкУчастник соревнований в компетенции "Графический дизайн" мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills
Участник соревнований в компетенции "Графический дизайн" мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минпросвещения России разработало концепцию чемпионатного движения по профессиональному мастерству для учащихся колледжей, движение должно заменить ушедший из России WorldSkills, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Руководство WorldSkills International в марте приняло решение перенести чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills-2023 из Санкт-Петербурга в другой город Европы, а также временно приостановить членство WorldSkills Russia в международном движении.
"Минпросвещения России с 2023 года предлагает новую концепцию развития Национального чемпионатного движения по профессиональному мастерству для обучающихся по программам среднего профессионального образования, включая систему чемпионатов различных уровней на базе уже накопленного опыта в системе среднего профессионального образования", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Итогом нового движения должны стать национальный чемпионат по профмастерству "Профессионалы" в Санкт-Петербурге совместно с международным форумом "Российский промышленник" и Национальный чемпионат высоких технологий в Великом Новгороде. Также в Хабаровске планируется чемпионат "Профессионального мастерства" - правительству Хабаровского края перераспределены бюджетные ассигнования, которые были выделены для проведения в регионе в 2023 году национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Россия).
WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills проводится раз в два года и является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства.