https://ria.ru/20221012/minprosvescheniya-1823262053.html

Минпросвещения России разработало новый чемпионат на замену WorldSkills

Минпросвещения России разработало новый чемпионат на замену WorldSkills - РИА Новости, 12.10.2022

Минпросвещения России разработало новый чемпионат на замену WorldSkills

Минпросвещения России разработало концепцию чемпионатного движения по профессиональному мастерству для учащихся колледжей, движение должно заменить ушедший из... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T01:07

2022-10-12T01:07

2022-10-12T08:55

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россия

санкт-петербург

европа

worldskills international

образование

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минпросвещения России разработало концепцию чемпионатного движения по профессиональному мастерству для учащихся колледжей, движение должно заменить ушедший из России WorldSkills, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Руководство WorldSkills International в марте приняло решение перенести чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills-2023 из Санкт-Петербурга в другой город Европы, а также временно приостановить членство WorldSkills Russia ‎в международном движении."Минпросвещения России с 2023 года предлагает новую концепцию развития Национального чемпионатного движения по профессиональному мастерству ‎для обучающихся по программам среднего профессионального образования, включая систему чемпионатов различных уровней на базе уже накопленного опыта ‎в системе среднего профессионального образования", - говорится в пояснительной записке к проекту.Итогом нового движения должны стать национальный чемпионат по профмастерству "Профессионалы" ‎в Санкт-Петербурге совместно с международным форумом "Российский промышленник" и Национальный чемпионат высоких технологий в Великом Новгороде. Также в Хабаровске планируется чемпионат "Профессионального мастерства" - правительству Хабаровского края перераспределены бюджетные ассигнования, которые были выделены для проведения в регионе в 2023 году национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Россия).WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills проводится раз в два года и является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства.

https://ria.ru/20221011/minobrnauki-1822975864.html

https://ria.ru/20221004/obrazovanie-1821375706.html

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общество, россия, санкт-петербург, европа, worldskills international, образование, навигатор абитуриента