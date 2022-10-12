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Российские силы пресекли попытку контрудара ВСУ у Орехова и Гуляйполя - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/minoborony-1823400329.html
Российские силы пресекли попытку контрудара ВСУ у Орехова и Гуляйполя
Российские силы пресекли попытку контрудара ВСУ у Орехова и Гуляйполя - РИА Новости, 12.10.2022
Российские силы пресекли попытку контрудара ВСУ у Орехова и Гуляйполя
Украинские войска предприняли попытку прорыва линии фронта в Запорожской области в районе городов Орехов и Гуляйполе, но были выявлены и отброшены на исходные... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:19
2022-10-12T15:26
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
запорожская область
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку прорыва линии фронта в Запорожской области в районе городов Орехов и Гуляйполе, но были выявлены и отброшены на исходные позиции, сообщил в среду член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Украинские войска предприняли попытку прорыва в районе городов Орехов и Гуляйполе. С их стороны было брошено примерно по роте с поддержкой танков и бронированных машин. Их передвижение было оперативно выявлено", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, украинские войска понесли потери и были отброшены на исходные позиции.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Безопасность
15:19 12.10.2022 (обновлено: 15:26 12.10.2022)
 
Российские силы пресекли попытку контрудара ВСУ у Орехова и Гуляйполя

Российские силы отбросили ВСУ от линии фронта у Орехова и Гуляйполя в Запорожской области

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий в Запорожской области
Российский военнослужащий в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку прорыва линии фронта в Запорожской области в районе городов Орехов и Гуляйполе, но были выявлены и отброшены на исходные позиции, сообщил в среду член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Украинские войска предприняли попытку прорыва в районе городов Орехов и Гуляйполе. С их стороны было брошено примерно по роте с поддержкой танков и бронированных машин. Их передвижение было оперативно выявлено", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, украинские войска понесли потери и были отброшены на исходные позиции.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьБезопасность
 
 
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