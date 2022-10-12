https://ria.ru/20221012/minoborony-1823400329.html

Российские силы пресекли попытку контрудара ВСУ у Орехова и Гуляйполя

Российские силы пресекли попытку контрудара ВСУ у Орехова и Гуляйполя - РИА Новости, 12.10.2022

Российские силы пресекли попытку контрудара ВСУ у Орехова и Гуляйполя

Украинские войска предприняли попытку прорыва линии фронта в Запорожской области в районе городов Орехов и Гуляйполе, но были выявлены и отброшены на исходные... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:19

2022-10-12T15:19

2022-10-12T15:26

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

запорожская область

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку прорыва линии фронта в Запорожской области в районе городов Орехов и Гуляйполе, но были выявлены и отброшены на исходные позиции, сообщил в среду член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Украинские войска предприняли попытку прорыва в районе городов Орехов и Гуляйполе. С их стороны было брошено примерно по роте с поддержкой танков и бронированных машин. Их передвижение было оперативно выявлено", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, украинские войска понесли потери и были отброшены на исходные позиции.

https://ria.ru/20221012/vsu-1823400726.html

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность