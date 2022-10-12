Рейтинг@Mail.ru
ВКС России за сутки сбили один украинский Су-24 и один Ми-8 - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/minoborony-1823397584.html
ВКС России за сутки сбили один украинский Су-24 и один Ми-8
ВКС России за сутки сбили один украинский Су-24 и один Ми-8 - РИА Новости, 12.10.2022
ВКС России за сутки сбили один украинский Су-24 и один Ми-8
Истребители ВКС России сбили за сутки украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8, сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:13
2022-10-12T15:22
россия
су-24
ми-8 амтш
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
специальная военная операция на украине
николаевская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822261365_0:121:1200:796_1920x0_80_0_0_15385702010d4b1223cd0921990a08ad.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Истребители ВКС России сбили за сутки украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8, сообщило в среду Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России над населенным пунктом Христофоровка Николаевской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Великая Александровка Херсонской области сбит украинский вертолет Ми-8", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823082560.html
россия
николаевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822261365_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_4355bd972b7d8b2b022c413857df0117.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, су-24, ми-8 амтш, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, николаевская область, украина, войска воздушно-космической обороны
Россия, Су-24, Ми-8 АМТШ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Украина, Войска воздушно-космической обороны
15:13 12.10.2022 (обновлено: 15:22 12.10.2022)
 
ВКС России за сутки сбили один украинский Су-24 и один Ми-8

Минобороны: истребители ВКС России за сутки сбили один украинский Су-24 и один Ми-8

CC BY-SA 4.0 / Минобороны России/Алексей Иванов / Возвращение самолетов дальней авиации ВКС России на аэродромы базирования
Возвращение самолетов дальней авиации ВКС России на аэродромы базирования - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Минобороны России/Алексей Иванов /
Возвращение самолетов дальней авиации ВКС России на аэродромы базирования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Истребители ВКС России сбили за сутки украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8, сообщило в среду Минобороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России над населенным пунктом Христофоровка Николаевской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Великая Александровка Херсонской области сбит украинский вертолет Ми-8", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 13:13Специальная военная операция на Украине
ВКС сбили украинский Ми-24 в Днепропетровской области
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСу-24Ми-8 АМТШМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьНиколаевская областьУкраинаВойска воздушно-космической обороны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала