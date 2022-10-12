https://ria.ru/20221012/minoborony-1823397584.html

ВКС России за сутки сбили один украинский Су-24 и один Ми-8

ВКС России за сутки сбили один украинский Су-24 и один Ми-8 - РИА Новости, 12.10.2022

ВКС России за сутки сбили один украинский Су-24 и один Ми-8

Истребители ВКС России сбили за сутки украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8, сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:13

2022-10-12T15:13

2022-10-12T15:22

россия

су-24

ми-8 амтш

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Истребители ВКС России сбили за сутки украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8, сообщило в среду Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России над населенным пунктом Христофоровка Николаевской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Великая Александровка Херсонской области сбит украинский вертолет Ми-8", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823082560.html

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россия, су-24, ми-8 амтш, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, николаевская область, украина, войска воздушно-космической обороны