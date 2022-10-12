https://ria.ru/20221012/minirovanie-1823425025.html
В Калининграде угрозы минирования оказались ложными
В Калининграде угрозы минирования оказались ложными - РИА Новости, 12.10.2022
В Калининграде угрозы минирования оказались ложными
Электронные письма с сообщениями о минировании зданий правительства области, зоопарка, футбольного клуба, а также университета и трех школ проверяли в среду... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:16
2022-10-12T16:16
2022-10-12T16:18
происшествия
калининград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛИНИНГРАД, 12 окт - РИА Новости. Электронные письма с сообщениями о минировании зданий правительства области, зоопарка, футбольного клуба, а также университета и трех школ проверяли в среду спецслужбы в Калининграде, угрозы не подтвердились, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства."Сегодня поступили сообщения в различные учреждения с якобы угрозой минирования. Это три школы в Калининграде, КГТУ, футбольный клуб "Балтика", областное правительство", - сообщил руководитель пресс-службы губернатора Дмитрий Лысков.По информации правительства, после сообщений о минировании на место выехали представители МЧС, полицейские и кинологи. Никаких взрывоопасных предметов специальные службы не нашли."Все эти сигналы были отработаны специальными службами, ни одна из угроз не подтвердилась", - сообщил Лысков.Волна "минирований" в разных городах России продолжается с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20221012/most-1823421658.html
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происшествия, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:16 12.10.2022 (обновлено: 16:18 12.10.2022)
В Калининграде угрозы минирования оказались ложными
В Калининграде угрозы минирования нескольких зданий оказались ложными