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Альтернативы "Северным потокам" можно создать на Черном море, заявил Миллер - РИА Новости, 12.10.2022
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Альтернативы "Северным потокам" можно создать на Черном море, заявил Миллер
Альтернативы "Северным потокам" можно создать на Черном море, заявил Миллер - РИА Новости, 12.10.2022
Альтернативы "Северным потокам" можно создать на Черном море, заявил Миллер
"Газпром" технически готов строить газотранспортные мощности на Черном море и рассматривать создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:00
2022-10-12T15:43
черное море
северный поток
экономика
алексей миллер
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Газпром" технически готов строить газотранспортные мощности на Черном море и рассматривать создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза, заявил глава компании Алексей Миллер."Технически мы готовы построить газотранспортные мощности. То что касается хаба, без сомнения нужно рассматривать этот вопрос торговой площадки на границе Европейского союза и Турции", - сказал он, выступая на пленарном заседании РЭН.Можно говорить о восстановлении ниток "Северных потоков", а можно создать альтернативы на Черном море, заявил на Российской энергетической неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер."Действительно, гораздо быстрее с точки зрения восстановления ниток подорванных "Северного потока 1" и "Северного потока 2", а можно создать взамен газотранспортных мощностей, утерянных по морю на Севере, - на Черном море", - сказал он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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черное море, северный поток, экономика, алексей миллер, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
Черное море, Северный поток, Экономика, Алексей Миллер, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
15:00 12.10.2022 (обновлено: 15:43 12.10.2022)
 
Альтернативы "Северным потокам" можно создать на Черном море, заявил Миллер

Миллер заявил о возможности создания альтернатив "Северным потокам" на Черном море

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкАлексей Миллер
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Алексей Миллер. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Газпром" технически готов строить газотранспортные мощности на Черном море и рассматривать создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза, заявил глава компании Алексей Миллер.
"Технически мы готовы построить газотранспортные мощности. То что касается хаба, без сомнения нужно рассматривать этот вопрос торговой площадки на границе Европейского союза и Турции", - сказал он, выступая на пленарном заседании РЭН.
Можно говорить о восстановлении ниток "Северных потоков", а можно создать альтернативы на Черном море, заявил на Российской энергетической неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Действительно, гораздо быстрее с точки зрения восстановления ниток подорванных "Северного потока 1" и "Северного потока 2", а можно создать взамен газотранспортных мощностей, утерянных по морю на Севере, - на Черном море", - сказал он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:59
Миллер призвал ЕС гарантировать безопасную эксплуатацию "Северных потоков"
 
Черное мореСеверный потокЭкономикаАлексей МиллерФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
 
 
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