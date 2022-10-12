https://ria.ru/20221012/miller-1823393014.html

Альтернативы "Северным потокам" можно создать на Черном море, заявил Миллер

Альтернативы "Северным потокам" можно создать на Черном море, заявил Миллер - РИА Новости, 12.10.2022

Альтернативы "Северным потокам" можно создать на Черном море, заявил Миллер

"Газпром" технически готов строить газотранспортные мощности на Черном море и рассматривать создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:00

2022-10-12T15:00

2022-10-12T15:43

черное море

северный поток

экономика

алексей миллер

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Газпром" технически готов строить газотранспортные мощности на Черном море и рассматривать создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза, заявил глава компании Алексей Миллер."Технически мы готовы построить газотранспортные мощности. То что касается хаба, без сомнения нужно рассматривать этот вопрос торговой площадки на границе Европейского союза и Турции", - сказал он, выступая на пленарном заседании РЭН.Можно говорить о восстановлении ниток "Северных потоков", а можно создать альтернативы на Черном море, заявил на Российской энергетической неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер."Действительно, гораздо быстрее с точки зрения восстановления ниток подорванных "Северного потока 1" и "Северного потока 2", а можно создать взамен газотранспортных мощностей, утерянных по морю на Севере, - на Черном море", - сказал он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/potok-1823392770.html

черное море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

черное море, северный поток, экономика, алексей миллер, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022