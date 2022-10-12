https://ria.ru/20221012/miller-1823393014.html
Альтернативы "Северным потокам" можно создать на Черном море, заявил Миллер
Альтернативы "Северным потокам" можно создать на Черном море, заявил Миллер - РИА Новости, 12.10.2022
Альтернативы "Северным потокам" можно создать на Черном море, заявил Миллер
"Газпром" технически готов строить газотранспортные мощности на Черном море и рассматривать создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:00
2022-10-12T15:00
2022-10-12T15:43
черное море
северный поток
экономика
алексей миллер
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Газпром" технически готов строить газотранспортные мощности на Черном море и рассматривать создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза, заявил глава компании Алексей Миллер."Технически мы готовы построить газотранспортные мощности. То что касается хаба, без сомнения нужно рассматривать этот вопрос торговой площадки на границе Европейского союза и Турции", - сказал он, выступая на пленарном заседании РЭН.Можно говорить о восстановлении ниток "Северных потоков", а можно создать альтернативы на Черном море, заявил на Российской энергетической неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер."Действительно, гораздо быстрее с точки зрения восстановления ниток подорванных "Северного потока 1" и "Северного потока 2", а можно создать взамен газотранспортных мощностей, утерянных по морю на Севере, - на Черном море", - сказал он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/potok-1823392770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, северный поток, экономика, алексей миллер, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
Черное море, Северный поток, Экономика, Алексей Миллер, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
15:00 12.10.2022 (обновлено: 15:43 12.10.2022)
Альтернативы "Северным потокам" можно создать на Черном море, заявил Миллер
Миллер заявил о возможности создания альтернатив "Северным потокам" на Черном море