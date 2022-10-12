https://ria.ru/20221012/melitopol-1823277093.html

Взрывное устройство сработало у входа в центральный рынок в Мелитополе

Взрывное устройство сработало у входа в центральный рынок в Мелитополе - РИА Новости, 12.10.2022

Взрывное устройство сработало у входа в центральный рынок в Мелитополе

Взрывное устройство сработало у главного входа в центральный рынок в Мелитополе Запорожской области на улице 50 лет Победы, пострадавших нет, передает с места... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T07:58

2022-10-12T07:58

2022-10-12T07:58

мелитополь

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Взрывное устройство сработало у главного входа в центральный рынок в Мелитополе Запорожской области на улице 50 лет Победы, пострадавших нет, передает с места происшествия корреспондент РИА Новости.Взрыв прогремел в среду рано утром незадолго до открытия рынка. В результате материальный ущерб нанесен одной из торговых точек, посечены осколками ставни.На место прибыли криминалисты мелитопольской полиции и кинологи с собаками. Досматриваются все участки рынка, идет опрос свидетелей."По предварительной оценке, устройство было самодельное, малой мощности, с поражающими элементами. Террористы такими провокациями продолжают попытки запугать население города", - поделился с РИА Новости мнением один из прибывших на место сотрудников полиции.

https://ria.ru/20221008/zaporozhe-1822510208.html

https://ria.ru/20221004/terakt-1821505928.html

мелитополь

запорожская область

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мелитополь, запорожская область, происшествия