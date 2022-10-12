https://ria.ru/20221012/mel-1823419385.html
В Нижнем Новгороде судно, измеряющее дно, село на мель
В Нижнем Новгороде судно, измеряющее дно, село на мель - РИА Новости, 12.10.2022
В Нижнем Новгороде судно, измеряющее дно, село на мель
Измерявшее дно судно село на мель на Волге в Нижнем Новгороде, капитан направлен на медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови, сообщило Центральное... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:01
2022-10-12T16:01
2022-10-12T16:02
происшествия
нижний новгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781744410_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_8506737687300fd49eb01ab9a636049a.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Измерявшее дно судно село на мель на Волге в Нижнем Новгороде, капитан направлен на медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По предварительной информации, в среду днем на реке Волга в районе Волжской набережной речное судно, совершавшее измерение дна, село на мель. Пострадавших нет, однако на поверхности воды имеются следы нефтепродуктов."В настоящее время проводится мероприятия по снятию судна с мели, на место происшествия выехали следователи. Капитан направлен на медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура сообщает, что проводит проверку в связи с загрязнением акватории реки. "Нижегородской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований экологического законодательства в связи с загрязнением акватории Волги в Нижнем Новгороде. Устанавливаются обстоятельства происшествия, характер и размер загрязнения", - подчеркивается в сообщении прокуратуры.
https://ria.ru/20221006/migranty-1821867658.html
https://ria.ru/20220917/volga-1817611571.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781744410_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e3ce14f5c46e44c08ce69c977a6595bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
16:01 12.10.2022 (обновлено: 16:02 12.10.2022)
В Нижнем Новгороде судно, измеряющее дно, село на мель
Судно, измеряющее дно, село на мель на Волге в Нижнем Новгороде