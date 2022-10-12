https://ria.ru/20221012/mel-1823419385.html

В Нижнем Новгороде судно, измеряющее дно, село на мель

В Нижнем Новгороде судно, измеряющее дно, село на мель - РИА Новости, 12.10.2022

В Нижнем Новгороде судно, измеряющее дно, село на мель

Измерявшее дно судно село на мель на Волге в Нижнем Новгороде, капитан направлен на медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови, сообщило Центральное... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:01

2022-10-12T16:01

2022-10-12T16:02

происшествия

нижний новгород

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781744410_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_8506737687300fd49eb01ab9a636049a.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Измерявшее дно судно село на мель на Волге в Нижнем Новгороде, капитан направлен на медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По предварительной информации, в среду днем на реке Волга в районе Волжской набережной речное судно, совершавшее измерение дна, село на мель. Пострадавших нет, однако на поверхности воды имеются следы нефтепродуктов."В настоящее время проводится мероприятия по снятию судна с мели, на место происшествия выехали следователи. Капитан направлен на медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура сообщает, что проводит проверку в связи с загрязнением акватории реки. "Нижегородской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований экологического законодательства в связи с загрязнением акватории Волги в Нижнем Новгороде. Устанавливаются обстоятельства происшествия, характер и размер загрязнения", - подчеркивается в сообщении прокуратуры.

https://ria.ru/20221006/migranty-1821867658.html

https://ria.ru/20220917/volga-1817611571.html

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)