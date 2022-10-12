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В Нижнем Новгороде судно, измеряющее дно, село на мель - РИА Новости, 12.10.2022
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В Нижнем Новгороде судно, измеряющее дно, село на мель
В Нижнем Новгороде судно, измеряющее дно, село на мель - РИА Новости, 12.10.2022
В Нижнем Новгороде судно, измеряющее дно, село на мель
Измерявшее дно судно село на мель на Волге в Нижнем Новгороде, капитан направлен на медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови, сообщило Центральное... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:01
2022-10-12T16:02
происшествия
нижний новгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Измерявшее дно судно село на мель на Волге в Нижнем Новгороде, капитан направлен на медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По предварительной информации, в среду днем на реке Волга в районе Волжской набережной речное судно, совершавшее измерение дна, село на мель. Пострадавших нет, однако на поверхности воды имеются следы нефтепродуктов."В настоящее время проводится мероприятия по снятию судна с мели, на место происшествия выехали следователи. Капитан направлен на медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура сообщает, что проводит проверку в связи с загрязнением акватории реки. "Нижегородской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований экологического законодательства в связи с загрязнением акватории Волги в Нижнем Новгороде. Устанавливаются обстоятельства происшествия, характер и размер загрязнения", - подчеркивается в сообщении прокуратуры.
https://ria.ru/20221006/migranty-1821867658.html
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происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
16:01 12.10.2022 (обновлено: 16:02 12.10.2022)
 
В Нижнем Новгороде судно, измеряющее дно, село на мель

Судно, измеряющее дно, село на мель на Волге в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкРечной вокзал в Нижнем Новгороде
Речной вокзал в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Речной вокзал в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Измерявшее дно судно село на мель на Волге в Нижнем Новгороде, капитан направлен на медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По предварительной информации, в среду днем на реке Волга в районе Волжской набережной речное судно, совершавшее измерение дна, село на мель. Пострадавших нет, однако на поверхности воды имеются следы нефтепродуктов.
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"В настоящее время проводится мероприятия по снятию судна с мели, на место происшествия выехали следователи. Капитан направлен на медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура сообщает, что проводит проверку в связи с загрязнением акватории реки. "Нижегородской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований экологического законодательства в связи с загрязнением акватории Волги в Нижнем Новгороде. Устанавливаются обстоятельства происшествия, характер и размер загрязнения", - подчеркивается в сообщении прокуратуры.
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ПроисшествияНижний НовгородРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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