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Циклон "Джулия" принес сильные наводнения в мексиканский штат Герреро
Циклон "Джулия" принес сильные наводнения в мексиканский штат Герреро - РИА Новости, 12.10.2022
Циклон "Джулия" принес сильные наводнения в мексиканский штат Герреро
Осадки циклона "Джулия" вызвали серьезное наводнение в Акапулько и других муниципалитетах мексиканского штата Герреро, власти отменили все образовательные... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T06:17
2022-10-12T06:17
2022-10-12T06:17
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МЕХИКО, 12 окт - РИА Новости. Осадки циклона "Джулия" вызвали серьезное наводнение в Акапулько и других муниципалитетах мексиканского штата Герреро, власти отменили все образовательные занятия в уязвимых зонах и задействовали убежища.Местные издания сообщают, что водой унесло нескольких человек - мотоциклиста, женщину на тротуаре и "полдюжины студентов", не уточняя их судьбы. По словам губернатора Эвелин Сальгадо, ущерб пока незначительный, информации о пострадавших или погибших нет.В социальных сетях пользователи делятся кадрами упавших деревьев и мощных потоков воды на улицах Акапулько, достигающих метровой глубины. Губернатор штата Эвелин Сальгадо призвала жителей сохранять бдительность, поскольку дожди в регионе от умеренных до сильных продолжаются, и опубликовала список задействованных убежищ.Тропический циклон "Джулия" с воскресенья причинил огромный ущерб странам Южной и Центральной Америки. Наводнения от Венесуэлы до Мексики унесли десятки жизней, в различной мере от них пострадали сотни тысяч человек.
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в мире, герреро, акапулько, мексика
В мире, Герреро, Акапулько, Мексика
Циклон "Джулия" принес сильные наводнения в мексиканский штат Герреро
Циклон "Джулия" вызвал наводнение в нескольких муниципалитетах мексиканского штата Герреро
МЕХИКО, 12 окт - РИА Новости. Осадки циклона "Джулия" вызвали серьезное наводнение в Акапулько и других муниципалитетах мексиканского штата Герреро, власти отменили все образовательные занятия в уязвимых зонах и задействовали убежища.
"Следуя рекомендации министерства гражданской защиты в связи с прохождением циклона "Джулия" и с целью защиты физической неприкосновенности учащихся и преподавательского состава, очные школьные мероприятия в среду 12 октября приостанавливаются на всех уровнях образования в муниципалитетах регионов Коста-Чика, Акапулько, Коста-Гранде и верхней части Сьерры", - говорится в заявлении министерства образования штата Герреро.
Местные издания сообщают, что водой унесло нескольких человек - мотоциклиста, женщину на тротуаре и "полдюжины студентов", не уточняя их судьбы. По словам губернатора Эвелин Сальгадо, ущерб пока незначительный, информации о пострадавших или погибших нет.
В социальных сетях пользователи делятся кадрами упавших деревьев и мощных потоков воды на улицах Акапулько, достигающих метровой глубины. Губернатор штата Эвелин Сальгадо призвала жителей сохранять бдительность, поскольку дожди в регионе от умеренных до сильных продолжаются, и опубликовала список задействованных убежищ.
Тропический циклон "Джулия" с воскресенья причинил огромный ущерб странам Южной и Центральной Америки
. Наводнения от Венесуэлы
до Мексики
унесли десятки жизней, в различной мере от них пострадали сотни тысяч человек.