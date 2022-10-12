https://ria.ru/20221012/meksika-1823273736.html

Циклон "Джулия" принес сильные наводнения в мексиканский штат Герреро

Циклон "Джулия" принес сильные наводнения в мексиканский штат Герреро - РИА Новости, 12.10.2022

Циклон "Джулия" принес сильные наводнения в мексиканский штат Герреро

Осадки циклона "Джулия" вызвали серьезное наводнение в Акапулько и других муниципалитетах мексиканского штата Герреро, власти отменили все образовательные... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T06:17

2022-10-12T06:17

2022-10-12T06:17

в мире

герреро

акапулько

мексика

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МЕХИКО, 12 окт - РИА Новости. Осадки циклона "Джулия" вызвали серьезное наводнение в Акапулько и других муниципалитетах мексиканского штата Герреро, власти отменили все образовательные занятия в уязвимых зонах и задействовали убежища.Местные издания сообщают, что водой унесло нескольких человек - мотоциклиста, женщину на тротуаре и "полдюжины студентов", не уточняя их судьбы. По словам губернатора Эвелин Сальгадо, ущерб пока незначительный, информации о пострадавших или погибших нет.В социальных сетях пользователи делятся кадрами упавших деревьев и мощных потоков воды на улицах Акапулько, достигающих метровой глубины. Губернатор штата Эвелин Сальгадо призвала жителей сохранять бдительность, поскольку дожди в регионе от умеренных до сильных продолжаются, и опубликовала список задействованных убежищ.Тропический циклон "Джулия" с воскресенья причинил огромный ущерб странам Южной и Центральной Америки. Наводнения от Венесуэлы до Мексики унесли десятки жизней, в различной мере от них пострадали сотни тысяч человек.

https://ria.ru/20221012/venesuela-1823270966.html

герреро

акапулько

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в мире, герреро, акапулько, мексика