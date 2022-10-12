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Медведев прокомментировал идею применить американские ракеты против России - РИА Новости, 12.10.2022
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Медведев прокомментировал идею применить американские ракеты против России
Медведев прокомментировал идею применить американские ракеты против России - РИА Новости, 12.10.2022
Медведев прокомментировал идею применить американские ракеты против России
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя идею использовать крылатые ракеты США против Москвы, напомнил в Telegram про ответные цели в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:51
2022-10-12T23:51
сша
россия
дмитрий медведев
леон панетта
джо байден
украина
центральное разведывательное управление (цру)
министерство обороны сша
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя идею использовать крылатые ракеты США против Москвы, напомнил в Telegram про ответные цели в программе отечественных сил ядерного сдерживания.Политик назвал слова американского военного "пургой" и выразил удивление, почему бывший чиновник допускает такие заявления.Кроме того, замглавы Совбеза указал на огромные суммы, которые тратит Вашингтон на милитаризацию Украины. Медведев отметил, что только в этом году Пентагон уже "подарил" Киеву оружия почти на 17 миллиардов долларов."Интересно, с учетом обширных географических познаний американцев, знают ли они точное место, где находится страна 404?" — задался вопросом политик.В конце сентября в обращении к гражданам президент Владимир Путин заявил, что США и их союзники перешли всякую грань в антироссийской риторике и уже пустили в ход ядерный шантаж. По словам главы государства, представители ведущих стран НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
https://ria.ru/20221012/ssha-1823328889.html
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сша, россия, дмитрий медведев, леон панетта, джо байден, украина, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша
США, Россия, Дмитрий Медведев, Леон Панетта, Джо Байден, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США
17:51 12.10.2022 (обновлено: 23:51 12.10.2022)
 
Медведев прокомментировал идею применить американские ракеты против России

Медведев напомнил США про ответные цели в программе российских сил ядерного сдерживания

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя идею использовать крылатые ракеты США против Москвы, напомнил в Telegram про ответные цели в программе отечественных сил ядерного сдерживания.

"В Пиндостане еще один старый дурень нашелся, хоть и бывший. Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министр обороны, сказал, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, против России. <...> Он ведь сам понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания", — написал он.

Политик назвал слова американского военного "пургой" и выразил удивление, почему бывший чиновник допускает такие заявления.
Кроме того, замглавы Совбеза указал на огромные суммы, которые тратит Вашингтон на милитаризацию Украины. Медведев отметил, что только в этом году Пентагон уже "подарил" Киеву оружия почти на 17 миллиардов долларов.
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"Интересно, с учетом обширных географических познаний американцев, знают ли они точное место, где находится страна 404?" — задался вопросом политик.
В конце сентября в обращении к гражданам президент Владимир Путин заявил, что США и их союзники перешли всякую грань в антироссийской риторике и уже пустили в ход ядерный шантаж. По словам главы государства, представители ведущих стран НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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