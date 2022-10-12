17:51 12.10.2022 (обновлено: 23:51 12.10.2022)
Медведев прокомментировал идею применить американские ракеты против России
Медведев напомнил США про ответные цели в программе российских сил ядерного сдерживания
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя идею использовать крылатые ракеты США против Москвы, напомнил в Telegram про ответные цели в программе отечественных сил ядерного сдерживания.
"В Пиндостане еще один старый дурень нашелся, хоть и бывший. Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министр обороны, сказал, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, против России. <...> Он ведь сам понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания", — написал он.
Политик назвал слова американского военного "пургой" и выразил удивление, почему бывший чиновник допускает такие заявления.
Кроме того, замглавы Совбеза указал на огромные суммы, которые тратит Вашингтон на милитаризацию Украины. Медведев отметил, что только в этом году Пентагон уже "подарил" Киеву оружия почти на 17 миллиардов долларов.
"Интересно, с учетом обширных географических познаний американцев, знают ли они точное место, где находится страна 404?" — задался вопросом политик.
В конце сентября в обращении к гражданам президент Владимир Путин заявил, что США и их союзники перешли всякую грань в антироссийской риторике и уже пустили в ход ядерный шантаж. По словам главы государства, представители ведущих стран НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.