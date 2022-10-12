https://ria.ru/20221012/medvedev-1823481334.html

Медведев прокомментировал идею применить американские ракеты против России

Медведев прокомментировал идею применить американские ракеты против России - РИА Новости, 12.10.2022

Медведев прокомментировал идею применить американские ракеты против России

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя идею использовать крылатые ракеты США против Москвы, напомнил в Telegram про ответные цели в... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:51

2022-10-12T17:51

2022-10-12T23:51

сша

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дмитрий медведев

леон панетта

джо байден

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центральное разведывательное управление (цру)

министерство обороны сша

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя идею использовать крылатые ракеты США против Москвы, напомнил в Telegram про ответные цели в программе отечественных сил ядерного сдерживания.Политик назвал слова американского военного "пургой" и выразил удивление, почему бывший чиновник допускает такие заявления.Кроме того, замглавы Совбеза указал на огромные суммы, которые тратит Вашингтон на милитаризацию Украины. Медведев отметил, что только в этом году Пентагон уже "подарил" Киеву оружия почти на 17 миллиардов долларов."Интересно, с учетом обширных географических познаний американцев, знают ли они точное место, где находится страна 404?" — задался вопросом политик.В конце сентября в обращении к гражданам президент Владимир Путин заявил, что США и их союзники перешли всякую грань в антироссийской риторике и уже пустили в ход ядерный шантаж. По словам главы государства, представители ведущих стран НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20221012/ssha-1823328889.html

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сша, россия, дмитрий медведев, леон панетта, джо байден, украина, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша